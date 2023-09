Rekap Hasil Bola Rabu Dinihari 27 September 2023: Juventus, Man United, Ipswich Menang; Barcelona Seri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Rabu dinihari, 27 September 2023, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis, dan Piala Liga Inggris.

Dari Liga Italia pekan hadir satu laga pekan keenam. Juventus menang 1-0 saat menjamu Lecce. Kemenangan ini dipastikan oleh gol Arkadiusz Milik pada menit ke-57. Pemain Lecce, Mohamed Kaba, diusir wasit saat laga memasuki injury time.

Baca Juga: Presiden Napoli Diselidiki atas Dugaan Pembukuan Palsu dalam Transfer Victor Osimhen

Juventus bangkit setelah pekan lalu dikalahkan Sassuolo 2-4. Mereka menempati posisi kedua klasemen Liga Italia dengan nilai 13 dari enam laga, tertinggal dua angka dari Inter Milan yang ada di puncak dan baru bermain lima kali.

Lecce menelan kekalahan perdana musim ini. Mereka masih bertahan di posisi keempat klasemen dengan nilai 11.

Dari Liga Spanyol pekan ketujuh, Barcelona hanya bermain 2-2 di markas Mallorca. Posisinya di puncak klasemen pun terancam tergeser.

Barca dua kali ketinggalan oleh gol Vedat Muriki dan Abdon Prats. Mereka membalas lewat gol Paphinha dan Fermin Lopez.

Barca masih memuncaki klasemen dengan nilai 17 dari tujuh laga. Namun, mereka hanya unggul satu dan dua angka dari Girona dan Real Madrid yang baru bermain enam kali.

Mallorca menelan kekalahan kedua secara beruntun. Mereka ada di posisi 15 klasemen dengan nilai enam dari tujuh laga.

Dalam laga Liga Spanyol lain, Sevilla mengalahkan Almeria 5-1. Kini Sevilla menempati posisi ke-11 klasemen dengan nilai tujuh, unggul lima angka dari Almeria di dasar klasemen.

Dari ajang Piala Liga Inggris babak 32 besar, Manchester United berhasil menang 3-0 atas Crystal Palace. Mereka meraih gol lewat Alejandro Garnacho, Casemiro, dan Anthony Martial.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ipswich Town juga lolos setelah menang 3-2 atas Wolves. Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggot tampil jadi starter buat Ipwich.

Mereka meraih gol lewat Omari Hutchinson, Freddie Ladapo, dan Jack Taylor. Gol Wolves dicetak Hwang Hee-chan dan Toti.

Hasil Bola Selengkapnya:

Liga Italia Pekan Keenam

Juventus vs Lecce 1-0

Liga Spanyol Pekan Ketujuh

Mallorca vs Barcelona 2-2

Sevilla vs Almeria 5-1.

Liga Prancis Pekan Keenam

Lille vs Reims 1-0

Pial Liga Inggris

Bradford City vs Middlesbrough 0-2

Exeter vs Luton 1-0

Ipswich vs Wolves 3-2

Mansfield vs Peterborough 2-2 (penalti 3-1)

Port Vale vs Sutton 2-1

Salford vs Burnley 0-4

Manchester United vs Crystal Palace 3-0.

Pilihan Editor: Presiden Napoli Diselidiki atas Dugaan Pembukuan Palsu