Pelatih Inter Miami Pastikan Lionel Messi Kembali sebelum MLS Usai

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Inter Miami Gerardo Martino memastikan Lionel Messi akan kembali bermain sebelum musim Major League Soccer (MLS) berakhir. Namun, dia belum bisa menyebut pertandingan mana sang pemain bakal diturunkan.

Messi telah melewatkan dua pertandingan Inter Miami karena cedera. Teranyar, dia absen saat The Herons gagal menjuarai Piala AS Terbuka setelah dikalahkan Houston Dynamo 1-2 dalam laga final yang berlangsung di DRV PNK Stadium, Florida, Kamis pagi WIB, 28 September 2023.

Dalam laga tersebut, La Pulga duduk di bangku penonton menyaksikan rekan-rekannya dipecundangi di kandang sendiri. Rekan setimnya yang juga tak bisa bermain, Jordi Alba, juga tampak menonton langsung laga final Piala AS Terbuka.

Pelatih Gerardo Martino mengatakan tak bijaksana jika tetap memaksakan sang pemain turun pada partai melawan Houston Dynamo.

"Tidak bijaksana bagi dia (Messi) untuk bermain penuh, bahkan beberapa menit," ujar dia dalam sesi jumpa pers usai laga. "Kami akan memantaunya setiap hari dan menunggu lampu hijau dari tim medis untuk bisa memainkannya."

Kehilangan Messi cukup mempengaruhi konsistensi permainan Inter Miami setelah mencatatkan rekor 12 laga tak terkalahkan di semua ajang. Dari lima pertandingan terakhir, The Herons meraih dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang.

Peraih tujuh gelar Ballon d'Or itu berkontribusi terhadap 16 gol Inter Miami, 11 di antaranya dalam bentuk gol, sementara lima sisanya berupa assist. Kendati demikian, Gerardo Martino enggan menjadikan absennya Messi sebagai alasan timnya kalah.

Mantan pelatih Barcelona itu lebih menyoroti faktor kekalahan yang dialami anak asuhnya karena padatnya jadwal pertandingan. Ia menyebut para pemain bakal merasakan dampak buruk dari hal tersebut.

"Saya melihat tim yang lelah akibat begitu banyak pertandingan. Jika pertandingan (melawan Houston Dynamo) memasuki waktu tambahan, laga pada Minggu nanti (melawan New York City FC) harus dimainkan oleh staf teknis," ucapnya. "Pada suatu titik, kita akan melihat konsekuensi dari banyaknya pertandingan. Kita mulai merasakannya dari sisi cedera dan penurunan performa."

Hanya selang tiga hari setelah bermain di final Piala AS Terbuka, Inter Miami akan kembali bertarung melawan New York City FC dalam lanjutan MLS wilayah timur, Minggu, 1 Oktober 2023. Laga ini sangat krusial demi menjaga asa The Herons masuk zona play off. Namun, mereka masih belum akan diperkuat Lionel Messi dan Jordi Alba.

DAILY MAIL

