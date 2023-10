Tanpa Lionel Messi, Inter Miami Dihajar Chicago Fire 1-4 di MLS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lionel Messi kembali absen pada pertandingan Inter Miami. Tanpa kehadiran sang bintang, The Herons dihajar Chicago Fire 1-4 dalam lanjutan Major League Soccer (MLS) Wilayah Timur di Soldier Field, Chicago, Kamis pagi WIB, 5 Oktober 2023.

Xherdan Shaqiri membuka keunggulan untuk Chicago Fire pada menit ke-49. Berawal dari skema serangan balik, mantan pemain Liverpool itu muncul dari belakang menuju kotak penalti dan tanpa pengawalan untuk menerima umpan mendatar Fabian Herbers, lalu melesakkannya ke gawang Drake Callender.

Josef Martinez memperkecil ketinggalan Inter Miami pada menit ke-53 lewat titik putih. Namun, 11 menit kemudian Chicago kembali unggul melalui gol Maren Haile-Selassie. Winger asal Swiss ini menambah pundi-pundi golnya untuk membuat timnya menjauh.

Chicago Fire benar-benar membara setelah Shaqiri mencatatkan namanya di papan skor untuk kedua kalinya pada menit ke-73. Menerima umpan Gaston Gimenez dan lepas dari jebakan offside, gelandang serang 31 tahun itu melepaskan tendangan mendatar yang tak mampu dihalau Drake Callender.

Di waktu tersisa, Inter Miami berupaya membongkar pertahanan Chicago Fire. Namun mereka gagal menembus kotak penalti dan hingga peluit panjang dibunyikan, skor 4-1 bertahan untuk kemenangan tim tuan rumah. Hasil ini memperpanjang tren minor The Herons tanpa Messi.

Dari lima laga terakhir, Inter Miami mencatatkan dua kekalahan, dua hasil imbang, dan hanya meraih satu kemenangan. Kini, mereka turun ke posisi 14 klasemen sementara MLS Wilayah Timur dengan 33 poin dan terancam gagal lolos ke babak playoff.

Selain Messi, Jordi Alba juga belum turun dalam pertandingan tersebut. Kedua bintang Inter Miami tersebut menderita cedera dan tak dapat dipastikan kapan bakal pulih. Pelatih Gerardo Martino sebelumnya hanya bisa memastikan bahwa mereka bakal kembali sebelum liga berakhir.

Inter Miami tinggal menyisakan tiga pertandingan di MLS dan berikutnya mereka bakal berjumpa Cincinnati pada Minggu, 8 Oktober 2023. The Herons harus memenangkan semua laga tersisa untuk menjaga peluang masuk ke babak playoff, sambil berharap tim-tim di atasnya seperti Charlotte, New York Red Bulls, DC United, New York City FC, dan Montreal mengalami kekalahan beruntun.

