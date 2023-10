Jadwal Liga Spanyol Pekan Ke-10, Klasemen, dan Top Skor: Real Madrid Bersaing dengan Girona, Barcelona Kejar Ketinggalan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan ke-10. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung akhir minggu ini.

Persaingan berebut posisi teratas akan kembali berlangsung menarik. Girona kini menjadi ancaman utama bagi Real Madrid, bukannya Barcelona.

Real Madrid masih memuncaki klasemen. Tiga kemenangan beruntun mengantar mereka mengemas nilai 24 dari 9 laga. Los Blancos unggul dua angka dari Girona di posisi kedua dan terpaut tiga poin dari Barcelona di urutan ketiga.

Real Madrid pekan ini akan menyambangi markas Sevilla, pada Sabtu malam, 21 Oktober. Mereka lebih diunggulkan untuk menang mengingat performa lawannya sedang kedodoran. Sevilla gagal menang dalam dua laga terakhirnya dan kini hanya menempati posisi ke-14 klasemen.

Girona baru akan bermain pada Minggu malam, 22 Oktober 2023, dan berada dalam posisi sangat diunggulkan untuk menang. Mereka akan menjamu Almeria, yang tengah terpuruk di dasar klasemen.

Adapun Barcelona baru akan bermain pada Senin dinihari, 23 Oktober. Mereka akan menjamu Athletic Bilbao, yang kini menempati posisi kelima klasemen.

Laga menarik lainnya pekan ini antara lain Celta Vigo vs Atletico Madrid, Valencia vs Cadiz, dan Villarreal vs Alaves.

Perebuan posisi top skor juga akan kembali berlangsung pada pekan ini. Namun, Jude Bellingham masih sulit dikejar. Pemain Real Madrid ini masih unggul tiga gol dari lima pemain lain, termasuk Robert Lewandowski (Barcelona) dan Alvaro Morata (Atletico).