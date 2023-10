Sergio Aguero Ingin Melihat Lionel Messi dan Luis Suarez Bermain Bersama Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pemain internasional Argentina yang juga sahabat Lionel Messi, Sergio ‘Kun’ Aguero, mengungkapkan keinginannya untuk melihat Luis Suarez dan Messi bermain bersama lagi—seperti saat mereka memperkuat Barcelona. Keinginan itu dia sampaikan di tengah rumor penandatanganan pemain Uruguay itu dengan Inter Miami.

Penggemar Miami sudah tidak sabar menunggu bursa transfer musim dingin mendatang, karena mereka berharap bisa melihat Suarez menuju ke DRV PNK Stadium. Rumor sepak bola saat ini sangat mengaitkannya sebagai calon penguat tim yang dilatih oleh Gerardo Martino itu.

Seperti dilansir AS pada Jumat, 27 Oktober 2023, pelatih asal Argentina itu baru-baru ini membuka kemungkinan Suarez pindah ke MLS, dengan mengatakan klub sedang menyusun rencana dengan dan tanpa Suarez untuk musim depan. Sebuah pernyataan yang membuat para penggemar heboh.

Langkah penting lainnya yang membuat pemain Uruguay itu pindah adalah Inter Miami melepas Josef Martinez, striker Venezuela yang tidak masuk dalam rencana Tata untuk musim mendatang. Para penggemar yakin itu berarti tim dengan sungguh-sungguh berupaya mendatangkan Suarez untuk meningkatkan serangan mereka.

Sergio Aguero: “Hopefully, we see Lionel Messi and Luis Suarez play together again. A remarkable offensive duo. With just one look, they know what the other had in mind all along.” Via @goal #Messi #InterMiamiCF #Suarez pic.twitter.com/RL4z09oWel