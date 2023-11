Piala Dunia U-17: Pemain Timnas Inggris U-17 Jayden Meghoma Masih Beradaptasi dengan Cuaca Lembab Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain timnas Inggris U-17 Jayden Meghoma antusias menyambut laga perdana grup C Piala Dunia U-17 kontra Kaledonia Baru, Sabtu, 11 November. Ia mengatakan tidak ada kendala yang dialami dalam persiapan menjelang pertandingan tersebut.

"Kami bersemangat. Jelas, ini adalah laga pertama kami untuk bermain di Piala Dunia dan saya pikir semuar orang telah mempersiapkannya dengan baik dan kami telah siap untuk bermain dengan baik," ujar dia saat ditemui di Lapangan A Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 10 November 2023.

Baca Juga: 5 Kuliner Khas Ekuador yang Pantas Anda Jajal

Kendati demikian, Meghoma mengatakan masih beradaptasi dengan cuaca di Indonesia yang berbeda jauh dengan di Inggris. Menurut dia, Indonesia mempunyai cuaca yang lembab.

"Cuaca di sini cukup lembab, tapi jelas kami akan berusaha membiasakan diri dengan kondisi sekarang dan kami telah berada di sini untuk sementara waktu. Jadi, saya pikir kami siap," tuturnya.

Inggris menggelar sesi latihan terakhir di Lapangan A Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 10 November. Skuad Three Lions tampak dibagi ke dua kelompok oleh pelatih Ryan Garry. Tiga penjaga gawang mereka berlatih menahan tendangan dari jarak dekat, kemudian para pemain melakukan pemanasan sebelum menu utama dimulai di sisi gawang yang berseberangan.

Inggris tergabung di grup C bersama Kaledonia Baru, Brasil, dan Iran. Selama fase grup, The Three Lions bakal melakoni pertandingan di Jakarta International Stadium denga laga perdana menghadapi Kaledonia Baru.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Meghoma mengakui bahwa dia belum mengetahui kekuatan Kaledonia Baru karena ini merupakan pertemuan pertama kedua tim. Ia pun enggan meremehkan lawan dan memprediksi laga bakal berjalan ketat.

"Kami tidak bisa meremehkan siapa pun. Saya pikir mereka akan menjadi lawan yang sulit. Kami belum pernah bermain dengan tim seperti Kaledonia Baru sebelumnya, jadi saya pikir cara kami menyiapkannya adalah dengan tetap fokus dan menerapkan apa yang sudah disiapkan selama latihan," tuturnya.

Bek sayap asal klub Southampton itu yakin timnya akan memenangkan pertandingan. Ia memastikan para pemain Inggris bakal bekerja keras dalam laga tersebut. Piala Dunia U-17 sudah dimulai hari ini Jumat, 10 November dan masih akan berlangsung hingga 2 Desember mendatang.

Pilihan Editor: Hasil Piala Dunia U-17 2023: Timnas U-17 Panama vs Maroko, Skor 0-2