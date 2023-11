Piala Dunia U-17 2023: Ini Daftar Tim yang Lolos ke Babak 16 Besar dan Jadwalnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak dibuka pada 10 November lalu, Piala Dunia U-17 2023 telah merampungkan babak penyisihan grup yang digelar di empat kota yaitu Surabaya, Solo, Jakarta dan Bandung.

Sebanyak 24 negara bertanding ke dalam enam grup yang terbagi mulai dari grup A hingga grup F. Dari 24 negara tersebut berebut 12 tiket otomatis babak 16 besar dengan menghuni peringkat pertama dan kedua. Lalu empat tiket tersisa diperuntukkan peringkat tiga terbaik.

Tuan rumah Indonesia harus terhenti di babak fase grup usai hanya menghuni peringkat ketiga grup A dengan koleksi dua poin. Tim asuhan Bima Sakti dipastikan gagal memperoleh tiket lolos ke babak 16 besar lewat kesempatan peringkat tiga terbaik usai Meksiko memastikan kemenangan atas Selandia Baru di pertandingan terakhir grup F yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu.

Kejutan lainnya terjadi ketika tim runner-up Piala Asia, Korea Selatan juga harus gugur di babak fase grup. Pasukan Taegouk menelan tiga kali kekalahan di tiga pertandingan grup E.

Tim-tim unggulan seperti juara bertahan Brasil, jawara Eropa Jerman, dan tim kuat Prancis, Spanyol, Argentina serta Inggris masih belum menghadapi rintangan yang berarti di babak fase grup. Bahkan Jerman dan Prancis tercatat sebagai tim dengan catatan kemenangan sempurna dengan koleksi sembilan poin.

Sementara itu, meski berada di satu grup yang sama Brazil dan Inggris tercatat sebagai tim terproduktif sepanjang fase grup dengan torehan total 13 gol. Di urusan pertahanan, Prancis mencatatkan penampilan impresif dengan menjadi satu-satunya tim yang belum mengalami kebobolan sepanjang fase grup.

Daftar negara-negara yang lolos ke babak 16 besar:

- Grup A: Maroko dan Ekuador

- Grup B: Spanyol, Mali, dan Uzbekistan

- Grup C: Inggris, Brasil, dan Iran

- Grup D: Argentina, Senegal, dan Jepang

- Grup E: Prancis dan Amerika Serikat

- Grup F: Jerman, Meksiko, dan Venezuela.

Jadwal 16 besar Piala Dunia U-17 2023:

Senin, 20 November 2023

Stadion Manahan, Solo: Ekuador vs Brasil (pukul 15.30 WIB)

Stadion Manahan, Solo: Spanyol vs Jepang (pukul 19.00 WIB)

Selasa, 21 November 2023

Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya: Mali vs Meksiko (pukul 15.30 WIB)

Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya: Maroko vs Iran (pukul 19.00 WIB)

Stadion Si Jalak Harupat, Bandung: Jerman vs Amerika Serikat (pukul 15.30 WIB)

Stadion Si Jalak Harupat, Bandung: Argentina vs Venezuela (pukul 19.00 WIB).

Rabu, 22 November 2023

Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta: Inggris vs Uzbekistan (pukul 15.30 WIB)

Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta: Prancis vs Senegal (pukul 19.00 WIB).

