Klasemen Akhir Grup C Kualifikasi Euro 2024: Timnas Italia Lolos Usai Tahan Ukraina 0-0, Inggris Juara Grup

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Italia lolos ke putaran final Euro 2024 (Piala Eropa 2024). Mereka melaju setelah menahan imbang Ukraina dengan skor 0-0 dalam pertandingan di BayArena, Leverkusen, Jerman, Senin dinihari, 21 November 2023.

Italia, yang merupakan juara bertahan, harus menjalani laga trakhir babak penyisihan grup C untuk meraih tiket ke Jerman. Mereka tampil mendominasi dengan memiliki sejumlah peluang, termasuk dari Federico Chiesa dan Davide Frattesi, namun gagal meraih gol.

Ukraina juga memiliki sejumlah kesempatan mencetak gol, termasuk lewat Mykhailo Mudryk. Namun, kiper Italia Gianluigi Donnarumma tampil solid dan berhasil membendung tembakan pemain Chelsea itu.

Hasil ini memastikan Italia lolos ke putaran final Euro 2024 dengan mengemas nilai 14 dari 8 laga. Mereka hanya unggul selisih gol dari Ukraina di peringat ketiga. Ukraina masih berpeluang merebut tiket putaran final lewat playoff Nations League.

Posisi puncak klasemen Grup C ditempati Inggris, yang bermain 1-1 dengan Makedonia Utara pada laga terakhrinya. Hasil itu memastikan mereka tak terkalahkan dalam 8 laga dan mengakhiri kualifikasi dengan torehan 20 poin.

Hasil Kualifikasi Euro 2024 Grup C

Ukraina vs Italia 0-0

Makedonia Utara vs Inggris 1-1.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Klasemen Grup C Kualifikasi Euro 2024

No Negara Main Gol Poin 1. Inggris 8 18 20 2. Italia 8 7 14 3. Ukraina 8 3 14 4. Makedonia Utara 8 -10 8 5. Malta 8 -18 0

Pilihan Editor: Kunci Keberhasilan Spanyol Lolos ke Babak Perempat Final Piala Dunia U-17