Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo akan Kembali Berduel di Arab Saudi pada Februari 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo akan bertemu sekali lagi di lapangan pada tahun depan. Mereka telah mengambil bagian dalam beberapa momen paling berkesan dalam pertandingan dan siap berbagi lapangan yang sama untuk yang ke-37 kalinya sepanjang karier sepak bola mereka.

Dengan Ronaldo akan merayakan ulang tahunnya yang ke-39 pada Februari 2024 sedangkan Messi akan berusia 37 tahun pada Juni, ini kemungkinan akan menjadi kali terakhir mereka saling berhadapan di lapangan.

Ketua Dewan Direksi Otoritas Hiburan Umum (GEA) Arab Saudi, Turki Alalshikh, yang juga pemilik klub La Liga Almeria, mengonfirmasi di X yang sebelumnya dikenal dengan Twitter pada Selasa, 21 November 2023, Inter Miami yang diperkuat Messi dan Al Nassr yang diperkuat Ronaldo akan ambil bagian dalam Riyadh Season Cup pada Februari 2024—sebuah pertemuan yang disebut sebagai The Last Dance.

“Riyadh Season dan Inter Miami CF telah setuju mengadakan pertandingan Riyadh Season Cup di Riyadh sebagai bagian dari kegiatan Riyadh Season. Pada turnamen yang mempertemukan dua klub Arab Saudi, Al Hilal dan Al Nassr, serta Inter Miami CF, pertandingan akan dimainkan dalam format sistem liga. Jadwal liga akan diumumkan kemudian,” demikian pernyataan dari Riyadh Season.

Riyadh Season Cup 2024

A tournament that joins the three football giants Inter Miami, Al Hilal and Al-Nassr and will be played at the Kingdom Arena

February 2024#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/xiOWbknFKW