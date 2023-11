Rekap Hasil Babak 16 Besar Piala Dunia U-17 2023 dan Jadwal Babak Perempat Final

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kejutan terjadi di babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Pada Rabu, 22 November, Timnas Inggris U-17 kandas setelah dikalahkan Uzbekistan 1-2.

Uzbekistan tampil mengesankan dalam laga di di Jakarta International Stadium, Jakarta, itu. Mereka langsung bermain dengan pressing tinggi. Hasilnya empat menit pertandingan berjalan Amirbek Saidov mampu merobek gawang Tommy Setford.

The Young Lions menyamakan kedudukan pada menit ke-35 lewat Joel Ndala. Namun, Uzbekistan mampu mencetak gol kedua melalui tendangan bebas Lazizbek Mirzaev pada menit ke-62.

Uzbekistan selanjutnya akan menghadapi Prancis yang mengalahkan Senegal lewat adu penalti. Kedua tim akan berhadapan Sabtu, 25 November 2023.

Prancis harus bersusah payah untuk lolos ke perempat final. Mereka bermain 0-0 dengan Senegal dan baru lolos setelah menang adu penalti 5-3 dalam laga di Jakarta International Stadium, Jakarta, Rabu.

Sehari sebelumnya, Jerman, Argentina, Mali, dan Maroko juga lolos. Sedangkan pada Senin, Brasil dan Spanyol melaju.

Babak perempat final akan berlangsung dua hari, pada Jumat dan Sabtu, 24-25 November 2023. Keempat laga yang akan berlangsung akan disiarkan SCTV dan Indosiar.

Rekap Hasil Babak 16 Besar Piala Dunia U-17 2023

Senin, 20 November 2023

Ekuador vs Brasil 1-3

Spanyol vs Jepang 2-1.

Selasa, 21 November 2023

Mali vs Meksiko 5-0

Jerman vs Amerika 3-2

Maroko vs Iran 1-1 (adu penalti 4-1)

Argentina vs Venezuela 5-0.

Rabu, 22 November 2023

Inggris vs Uzbekistan 0-1

Prancis vs Senegal 0-0 (adu penalti 5-3).

Jadwal Perempat Final Piala Dunia U-17 2023

Jumat, 24 November 2023

15:30 Spanyol vs Jerman (SCTV, Indosiar, Vidio)

19:00 Brasil vs Argentina (SCTV, Indosiar, Vidio).

Sabtu, 25 November 2023

15:30 Prancis vs Uzbekistan (SCTV, Indosiar, Vidio)

19:00 Mali vs Maroko (SCTV, Indosiar, Vidio).

