Prediksi Madura United vs Bali United di Liga 1 Pekan Ke-20 Kamis 23 November: Jadwal Live, Fakta Menarik, H2H, Perkiraan Pemain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-20 pada Kamis 23 November 2023, akan menampilkan laga Madura United vs Bali United. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, mulai 15.00 WIB.

Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh Indosiar. Live streaming-nya juga bisa disimak lewat layanan Vidio.

UBali United membawa 24 pemain mereka guna mencuri poin penuh di kandang Laskar Sape Kerrap. Meski begitu, pelatih Bali United, Stefano Cugurra (Teco), menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh Madura United yang sedang menurun performanya. Kekalahan dari Borneo FC, 1-2, di laga sebelumnya juga menjadi pelajaran berharga bagi skuad berjulukan Serdadu Tridatu itu.

Seperti diketahui, Madura United belum meraih kemenangan dalam empat laga terakhir mereka sebelumnya. Rinciannya, skuad yang dilatih Mauricio Souza itu kalah dari Dewa United (1-4), Persib Bandung (0-1), Persik Kediri (0-4), serta imbang dengan Arema FC (1-1).

Mereka pun kini menempati posisi keenam klasemen sementara dengan 31 poin dari 19 laga. Sedangkan Bali United berada di posisi keempat dengan 33 poin dari 19 pertandingan.

“Saya menaruh respek dengan tim Madura United karena mereka memiliki pemain yang bagus,” kata Teco, dikutip laman resmi klub.

“Saya lebih fokus untuk memperbaiki tim saya agar bisa meraih hasil maksimal di laga pekan kali ini. Kami tetap kerja keras di latihan buat persiapan melawan tim Madura United. Kami kerja dari semua aspek seperti fisik, teknik dan taktik dalam tim,” pelatih asal Brasil itu menambahkan.

Fakta Menarik Pertandingan Madura United vs Bali United:

1. Madura United tak pernah menang dalam empat pertemuan terakhir kontra Bali United (1 imbang, 3 kalah). Kebetulan, Laskar Sape Kerrap baru saja menelan kekalahan beruntun kandang dalam tiga laga terakhir (vs Borneo FC Samarinda, vs Dewa United, vs Persib Bandung).

2. Madura United memperburuk catatan tanpa kemenangan dalam empat laga beruntun (1 imbang, 3 kalah). Catatan ini hanya berjarak satu laga saja dari rentetan terburuk yang pernah didapatkan Laskar Sape Kerrap sepanjang sejarah Liga 1 (5 laga tanpa kemenangan musim 2022-2023).

3. Madura United rupanya menyandang status sebagai lumbung poin terbesar kedua bagi Bali United sepanjang sejarah Liga 1 (23 poin). Serdadu Tridatu juga jadi tim terbanyak kedua kalahkan Madura United (7 kekalahan).

4. Ilija Spasojevic (Bali United) merupakan musuh paling menakutkan bagi Madura United (5 gol). Catatan tersebut juga menjadikan Madura United sebagai tim terbanyak kedua dibobol oleh pemain naturalisasi asal Montenegro itu di Liga 1.

5. Ilija Spasojevic (Bali United) juga menyandang status sebagai top skor abadi di kompetisi Liga 1 dengan catatan 82 gol dari 155 penampilan – tak termasuk gol ke gawang Mitra Kukar (musim 2017).

6. Bali United merupakan tim tersering dihukum penalti (41 penalti), disusul Madura United dan Barito Putera yang sama-sama berada di urutan kedua (33 penalti).

7. Jefferson Mateus (Bali United) merupakan salah satu top skor supersub musim ini (4 gol) selain kompatriotnya Ilija Spasojevic. Bali United juga memiliki catatan gol terbanyak dari supersub sepanjang kompetisi musim ini (12 gol dari pemain pengganti).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

8. Bali United kini tercatat sebagai salah satu tim terbrutal di kompetisi musim ini (4 kartu merah).

9. Madura United merupakan tim tersering kedua memberikan kekalahan kepada pelatih Stefano Cugurra (Bali United) di kompetisi Liga 1 (4 kekalahan).

10. Adilson Maringa (Bali United) merupakan salah satu dari tiga pemain tersisa yang selalu bermain penuh dalam 19 pertandingan Liga 1 musim ini. Tetapi, pemain asal Brasil ini jadi kiper ketiga terbanyak kebobolan musim ini (23 kebobolan).

11. Bali United merupakan salah satu tim tersolid kedua di laga tandang (11 kebobolan).

12. Francisco Rivera (Madura United) tercatat sebagai pencipta peluang terbanyak kedua sejauh musim ini berjalan (36 peluang) – termasuk lima assist.

Lima Pertemuan Terakhir Kedua Tim

15/07/2023 Bali United 2-1 Madura United

16/03/2023 Bali United 1-1 Madura United

12/12/2022 Madura United 1-3 Bali United

21/03/2022 Madura United 0-2 Bali United

09/12/2021 Bali United 0-1 Madura United.

Perkiraan Susunan Pemain

Madura United: Satria Tama Hardianto; Koko Ari Araya, Cleberson, Fachruddin Wahyudi Aryanto, Novan Setya Sasongko; Hugo Gomes, Jacob Mahler, Slamet Nurcahyono; Lulinha, Jose Brandao Goncalves Junior, Salim Akbar Tuharea.

Pelatih: Mauricio Souza.

Bali United: Adilson Maringa; Ardi Idrus, Jajang Mulyana, Elias Dolah, Ricky Fajrin; Eber Bessa, Mohammed Rashid; Irfan Jaya, Privat Mbarga, Rahmat Arjuna Reski; Ilija Spasojevic.

Pelatih: Stefano Cugurra.

Prediksi Madura United vs Bali United

Kedua tim sama-sama sedang berjuang bangkit. Performa Bali United sedikit lebih baik, namun Madura United akan berlaga di kandang sendiri di hadapan para pendukungnya. Kedua tim memiliki peluang menang sama besar.

Pilihan Editor: Kejutan Terbesar Piala Dunia U-17: Uzbekistan Singkirkan Inggris