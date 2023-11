Hasil, Top Skor, Klasemen Liga 1 Pekan Ke-20: Bali United, Persita Tangerang, dan PSM Makassar Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga 1 pada Kamis ini, 23 November 2023, menampilkan tiga pertandingan pekan ke-20. Bali United, Persita Tangerang, dan PSM Makassar sama-sama menang.

Bali United menang 2-1 saat berlaga di kandang Madura United, Stadion Gelora Bangkalan. Madura United sempat memimpin lewat gol Junior Brandao pada menit ke-16. Namun, Bali United berbalik unggul lewat gol Muhammad Rahmat (21) dan Irfan Jaya (55).

Bali United bangkit setelah dikalahkan Borneo FC 1-2. Mereka naik ke posisi kedua klasemen dengan nilai 36.

Madura United gagal menang untuk kelima kalinya secara beruntun. Mereka kini ada di posisi keenam klasemen dengan nilai 31.

PSM Makassar menan 3-1 saat menjamu Persikabo 1973 di Stadion Gelora B.J Habibie, Pare-pare. Mereka meraih gol lewat Adilson Silva (24 dan 61) serta Victor Mansaray (29). Gol Persikabo dicetak Pedro Cabral (74).

PSM bangkit dann meraih kemenangan pertamanya dalam empat laga. Tim juara bertahan ini menempati posisi ke-10 klasemen dengan nilai 26.

Persikabo mengalami kekalahan kedua secara beruntun. Mereka tetap di posisi 17, yang merupakan zona degradasi, dengan nilai 14.

Sementara itu, Persita Tangerang menang 3-0 saat menjamu Rans Nusantara FC. Gol-gol di laga itu dicetak Rifky Dwi Septiawan (30), Javlon Guseynov (38/penalti), dan Ezequiel Vidal (55).

Persita meraih kemenangan pertama dalam empat laga. Mereka naik ke posisi ke-14 klasemen dengan nilai 22. Sedangkan Rans Nusantara gagal menang untuk keempat kalinya secara buruntun. Mereka menempati posisi kelima dengan nilai 31.

Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan Ke-20

Kamis, 23 Oktober 2023

Madura United vs Bali United 1-2

Persita Tangerang vs RANS Nusantara 3-0

PSM Makassar vs Persikabo 1973 3-1.

Minggu, 26 November 2023

15:00 Persebaya vs PSIS Semarang (Indosiar, Vidio)

15:00 PSS Sleman vs Barito Putera (Vidio)

19:00 Dewa United vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio).

Senin, 27 Novemeber 2023

15:00 Arema FC vs Persik Kediri (Indosiar, Vidio)

19:00 Borneo FC vs Persis Solo (Vidio)

19:00 Bhayangkara FC vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1

