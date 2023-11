Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-14: Barcelona Diselamatkan Gol Bunuh Diri Saat Ditahan Rayo Vallecano 1-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona beruntung bisa bermain imbang 1-1 saat berlaga di markas Rayo Vallecano dalam pertandingan Liga Spanyol pekan ke-14, Sabtu malam, 26 November 2023. Mereka selamat dari kekalahan berkat gol bunuh diri lawan.

Barca tampil tertekan dalam laga itu. Lawannya, Rayo memulai pertandingan dengan baik dan terus menekan. Mereka mampu mampu meraih gol lewat gelandang Unai Lopez pada menit ke-39.

Barcelona bangkit dengan cepat setelah turun minum dan akhirnya menyamakan kedudukan berkat kesalahan yang dilakukan Florian Lejeune. Bek Rayo ini mengirim bola ke gawangnya sendiri dengan ujung sepatunya saat ia mencoba menghalau umpan silang pada menit ke-82.

Barcelona kini berada di urutan ketiga klasemen dengan 31 poin, tertinggal satu poin dari peringkat kedua Real Madrid dan tiga angka dari Girona yang memuncaki klasemen. Madrid dan Girona belum memainkan laga pekan ke-14.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-14, live Bein Sport dan Vidio)

Sabtu, 25 November 2023

Deportivo Alaves vs Granada 3-1

Rayo Vallecano vs Barcelona 1-1

Valencia vs Celta Vigon 0-0

Getafe vs Almeria 2-1

Atletico Madrid vs Mallorca 1-0.

Minggu, 26 November 2023

20:00 WIB Villarreal vs Osasuna

22:15 WIB Real Sociedad vs Sevilla

Senin, 27 November 2023

00:30 WIB Cadiz vs Real Madrid

03:00 WIB Real Betis vs Las Palmas

Selasa, 28 November 2023

03:00 WIB Girona vs Athletic Club

Klasemen Liga Spanyol