Jadwal Liga Champions Kamis Dinihari 30 November: MU, Madrid, Bayern Main; Arsenal dan Napoli Berpeluang Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pada Kamis dinihari, 30 November 2023, akan menampilkan rangkaian laga pekan kelima dari Grup A hingga D. Arsenal dan Napoli berpeluang lolos ke babak 16 besar.

Arsenal akan tampil menjamu Lens. Mereka kini menempati puncak klasemen Grup B dengan nilai 9, unggul 4 angka dari Lens dan PSV. Bila menang, The Gunners dipastikan akan melaju ke babak berikutnya.

Napoli akan menjalani jadwal berat melawan Real Madrid, dalam laga yang akan disiarkan SCTV. Real Madrid sudah lolos dan kini memuncaki klasemen dengan nilai 12. Mereka hanya membutuhkan hasil seri untuk menjadi juara grup.

Napoli ada di posisi kedua dengan nilai 7, unggul 4 angka dari Braga. Mereka akan lolos bila menang.

Dari Grup A, Bayern Munchen yang sudah lolos akan melawan Copenhagen. Manchester United akan menghadapi Galatasary, dalam laga yang disiarkan SCTV.

Saat ini Bayern sudah memastikan diri lolos sebagai juara grup dengan mengemas nilai 12. Copenhagen (4), Galarasary (4), dan MU (3) masih berpeluang lolos.

Dari Grup D, Real Sociedad dan Inter Milan sama-sama sudah lolos dengan mengemas nilai 10. Keduanya akan berebut juara grup. Malam ini Real Sociedad akan menjamu Salzburg, sedangkan Inter Milan menyambangi Benfica.

Jadwal Liga Champions

(Pekan kelima, Live Vidio)

Kamis, 30 November 2023

00:45 Galatasaray vs Manchester United (SCTV)

00:45 Sevilla vs PSV

03:00 Arsenal vs Lens

03:00 Bayern Munchen vs FC Copenhagen

03:00 Benfica vs Inter

03:00 Braga vs Union Berlin

03:00 Real Madrid vs Napoli (SCTV)

03:00 Real Sociedad vs Salzburg.