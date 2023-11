Klasemen Liga Champions: Ini Daftar 12 Tim yang Sudah Lolos ke Babak 16 Besar, Terbaru Arsenal dan PSV

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua tim kembali lolos ke babak 16 besar Liga Champions, yakni Arsenal dan PSV Eindhoven. Dengan demikian kini sudah ada 12 tim yang melaju.

Arsenal lolos setelah berpesta gol dan menang 6-0 saat menjamu Lens. Mereka meraih gol lewat Kai Havertz, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Martin Odegaard, dan Jorginho.

Hasil ini mengantar Arsenal makin kokoh di puncak klasemen Grup B. Mereka mengemas nilai 12, unggul 4 poin dari PSV Eindhoven di posisi kedua. PSV, yang mengalahkan Sevilla 3-2, juga lolos karean sudah unggul 3 poin dari Lens dan memiliki rekor head-to-head lebih baik dari klub Prancis itu.

Simak rekap hasil Liga Champions pekan kelima:

Rabu, 29 November 2023

Lazio vs Celtic 2-0

Shakhtar Donetsk vs Antwerp 1-0

AC Milan vs Dortmund 1-3

Barcelona vs FC Porto 2-1

Feyenoord vs Atletico Madrid 1-3

Manchester City vs RB Leipzig 3-2

PSG vs Newcastle 0-1

Young Boys vs Crvena zvezda 2-0.

Kamis, 30 November 2023

Galatasaray vs Manchester United 3-3

Sevilla vs PSV 2-3

Arsenal vs Lens 6-0

Bayern Munchen vs FC Copenhagen 0-0

Benfica vs Inter 3-3

Braga vs Union Berlin 1-1

Real Madrid vs Napoli 4-2

Real Sociedad vs Salzburg 0-0.

Klasemen Liga Champions





Daftar Tim yang Lolos ke Babak 16 Besar Liga Champions:

Grup A: Bayern Munchen

Grup B: Arsenal, PSV

Grup C: Real Madrid

Grup D: Real Sociedad, Inter Milan

Grup E: Atletico Madrid, Lazio

Grup F: Borussia Dortmund

Grup G: Manchester City, Leipzig

Grup H: Barcelona.

