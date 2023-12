Hasil, Top Skor, dan Klasemen Liga 1 Pekan Ke-21 setelah Laga Rans Nusantara FC vs Persebaya Surabaya Berakhir 0-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal pertama pekan ke-21 Liga 1 berakhir tanpa pemenang. Laga Rans Nusantara FC vs Persebaya Surabaya, yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat, 1 Desember 2023, berakhir 0-0.

Persebaya Surabaya mendominasi penguasaan bola, mencapai 62 persen. Namun, tim berjuluk Bajul Ijo ini kesulitan menciptakan peluang, bahkan tak sekalipun berhasil melakukan tembakan terarah ke gawang lawan, ketika Rans melakukannya sekali.

Kedua tim sama-sama gagal menang dalam lima laga terakhirnya. Rans Nusantara tetap berada di posisi kelima dengan poin 32 dari 21 laga. Persebaya juga tertahan di posisi ke-14 dengan 23 poin dari 19 pertandingan.

Jadwal Berikutnya

Jadwal pekan ke-21 akan berlangsung hingga Selasa, 5 Desember 2023. Sejumlah laga yang menari antara lain, Barito Putera vs Borneo FC pada Sabtu, 2 Desember 2023. Dua hari kemudian, ada juga aksi Persib Bandung, yang ada di posisi kedua, saat menjamu PSM Makassar.

Dalam laga lain, Persija Jakarta juga akan bermain di kandang, pada Minggu, 3 Desember 2023. Jadwal lainnya antara lain PSIS Semarang vs PSS Sleman, Persikabo 1973 vs Bhayangkara FC, Persik Kediri vs Dewa United, dan Persis Solo vs Madura United.

Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan Ke-21

Jumat, 1 Desember 2023

Rans Nusantara vs Persebaya 0-0.

Sabtu, 2 Desember 2023

15:00 Barito Putera vs Borneo FC (Vidio)

15:00 Persik Kediri vs Dewa United (Vidio).

Minggu, 3 Desember 2023

15:00 PSIS Semarang vs PSS Sleman (Indosiar, Vidio)

15:00 Persikabo 1973 vs Bhayangkara FC (Vidio)

19:00 Persija Jakarta vs Persita (Indosiar, Vidio).

Senin, 4 Desember 2023

15:00 Bali United vs Arema FC

19:00 Persib Bandung vs PSM Makassar (Indosiar, Vidio).

Selasa, 5 Desember 2023

19:00 Persis Solo vs Madura United (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1

