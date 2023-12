Hasil, Top Skor, Klasemen Liga 1 Pekan Ke-21: Barito Putera vs Borneo FC 0-0, Persik Kediri vs Dewa United 0-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga 1 pada Sabtu, 2 Desember 2023, menampilkan dua laga pekan ke-21. Keduanya berakhir dengan skor 0-0.

Inilah ringkasannya:

Barito Putera vs Borneo FC, Skor 0-0

Laga Barito Putera vs Borneo FC di Demang Lehman, Martapura, berakhir tanpa gol. Bermain di kandang sendiri, Barito Putera mencoba tampil menekan. Serangan demi serangan mereka lancarkan.

Tapi, Borneo FC juga memberikan perlawanan sengit. Beberapa kali juga mereka memberikan tekanan ke lini pertahanan Barito Putera.

Setiap peluang yang dimiliki kedua tim selalu menemui kebuntuan. Hingga pertandingan berakhir, skor tetap imbang tanpa gol.

Borneo FC masih memuncaki klasemen sementara dengan 45 poin dari 21 laga yang telah dijalani. Barito Putera masih menempati posisi kedelapan dengan 29 poin dari 21 pertandingan.

Persik Kediri vs Dewa United, Skor 0-0

Laga Persik Kediri vs Dewa United juga berakhir imbang. Dalam laga di Stadion Brawijaya, Kediri, kedua tim bermain 0-0.

Persik kesulitan untuk menghasilkan peluang meski bermain di kandang sendiri. Kedua tim bermain dalam tempo sedang dan terkesan tampil hati-hati.

Dewa United yang bertindak sebagai tim tamu justru tampil sedikit percaya diri. Persik yang mencoba menyisir dari sisi sayap, selalu bisa dimentahkan oleh lini pertahanan Dewa United. Hingga babak pertama usai, skor masih imbang tanpa gol.

Pada babak kedua, intensitas permainan kedua tim masih sama. Beberapa kali serangan balik yang dilancarkan Persik juga mampu merepotkan lini pertahanan Dewa United.

Peluang emas salah satunya didapatkan oleh Jeam Kelly Sroyer. Namun dia gagal memaksimalkan umpan terobosan yang diberikan kepadanya.

Dewa United juga menemui kebuntuan untuk mencetak gol. Skor imbang tanpa gol mengakhiri pertandingan ini.

Bagi Persik, hasil imbang ini membuat mereka berada di peringkat ketujuh dengan nilai 30. Untuk Dewa United menempati posisi ke-10 dengan 26 poin.

Jadwal Berikutnya

Jadwal Liga 1 pekan ke-21 akan kembali hadir pada Minggu, 3 Desember 2023. Ada tiga laga yang akan berlangsung, yakni PSIS Semarang vs PSS Sleman, Persikabo 1973 vs Bhayangkara FC, dan Persija Jakarta vs Persita.