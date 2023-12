Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-15: Real Madrid Kalahkan Granada 2-0, Girona Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pada Minggu dinihari, 3 Desember 2023, menampilkan pertandingan pekan ke-15. Real Madrid dan Girona yang bersaing di dua besar klasemen sama-sama menang.

Real Madrid menang 2-0 saat menjamu Granada. Kemenangan El Real dipastikan oleh gol Brahim Diaz pada menit ke-26 dan Rodrygo pada menit ke-57.

Ini menjadi kemenangan ketiga yang diraih Madrid secara beruntun. Mereka memuncaki klasemen dengan nilai 38, unggul selisih gol dari Girona. Granada, yang baru sekali menang, ada di posisi ke-19 klasemen dengan nilai 7.

Dalam laga lain, Girona menang 2-1 saat menjamu Valencia. Christian Stuani memborong kedua gol Girona, sedangkan gol Valencia dicetak Hugo Duro.

Girona kini unggul 7 angka dari Atletico Madrid dan Barcelona di posisi ketiga dan keempat. Valencia ada di posisi kesembilan dengan nilai 19.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol

(Peka ke-15, live Bein Sport/Vidio)

Sabtu, 2 Desember 2023

Las Palmas vs Getafe 2-0

Girona vs Valencia 2-0

Athletic Bilbao vs Rayo Vallecano 4-0

Real Madrid vs Granada 2-0

Osasuna vs Real Sociedad 1-1.

Minggu, 3 Desember 2023

20:00 Mallorca vs Deportivo Alaves

22:15 Almeria vs Real Betis

Senin, 4 Desember 2023

00:30 Sevilla vs Villarreal

03:00 Barcelona vs Atletico Madrid

Selasa, 5 Desember 2023

03:00 Celta Vigo vs Cadiz.

Klasemen Liga Spanyol