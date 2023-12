Rekap Hasil dan Klasemen Liga 1 Usai Persija Jakarta vs Persita Tangerang Imbang 1-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persija Jakarta gagal meraih poin penuh saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Minggu, 3 Desember 2023. Laga pekan ke-21 BRI Liga 1 itu berakhir seri 1-1.

Macan Kemayoran, julukan Persija, sempat unggul lebih dulu melalui gol Maciej Gajos pada menit ke-67. Namun, keunggulan itu tak bertahan hingga usai. Pada menit ke-74, Ezequiel Vidal bisa mencetak gol balasan yang membuat tim berjuluk Pendekar Cisadane membawa pulang poin.

Hasil ini membuat Persija tertahan di posisi sembilan klasemen Liga 1 2023-2024 dengan 28 poin. Adapun Persita, menjauhi zona degradasi secara perlahan, dengan berada di peringkat 15 dengan 23 poin.

PSIS Semarang 1-0 PSS Sleman

Berstatus sebagai tuan rumah, PSIS mencoba tampil menyerang sejak menit awal pertandingan. Mereka memberikan ancaman melalui upaya Carlos Fortes yang menyambut umpan silang Taisei Marukawa. Tapi, bola berhasil dihalau lini pertahanan PSS.

PSS juga tidak tinggal diam. Elvis Kasomba yang sudah berhadapan satu lawan satu dengan kiper PSIS, Muhammad Adi Satryo, gagal menceploskan bola ke gawang.

Laskar Mahesa Jenar, julukan PSIS Semarang, terlihat lebih mendominasi jalannya pertandingan. Peluang kembali diciptakan mereka melalui sundulan Esteban Vizcarra pada menit ke-26. Namun, peluang itu mentah.

Hingga akhirnya, PSIS berhasil memecahkan kebuntuan pada menit ke-45+4 lewat tendangan penalti Carlos Fortes. Skor 1-0, untuk keunggulan PSIS menutup babak pertama.

Pada babak kedua, kedua tim sama-sama tampil menyerang. Beberapa peluang pun kembali dihasilkan. Tapi, upaya PSS untuk menyamakan kedudukan kerap menemui kebuntuan.

Pada masa injury time babak kedua, laga ini ternoda dengan adanya invasi suporter ke dalam lapangan. Itu membuat wasit menghentikan pertandingan lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan. Skor 1-0 bertahan hingga pertandingan usai untuk keunggulan tim tuan rumah.

Persikabo 1973 2-2 Bhayangkara FC

Persikabo 1973 yang mengincar kemenangan tampil agresif sejak menit awal. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan para pemain Persikabo 1973. Sebaliknya, para pemain Bhayangkara FC terlihat kesulitan untuk mengembangkan permainan.

Dominasi terus diperlihatkan Persikabo 1973, yang dilatih Aji Santoso. Bahkan, mereka berhasil menciptakan delapan kali tembakan ke gawang, sedangkan Bhayangkara hanya mampu menciptakan satu kali.

Persikabo berhasil memecahkan kebuntuan pada menit ke-45+3 lewat Myat Kaung Khant yang berhasil mencetak gol tersebut. Skor 1-0, untuk keunggulan Persikabo bertahan hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, Bhayangkara FC yang tertinggal satu gol mengambil inisiatif serangan. Upaya mereka akhirnya berbuah gol pada menit ke-48. Sundulan Junior Brandao yang menyambut umpan Matias Mier gagal diantisipasi kiper Persikabo 1973, Husna Al Malik. Skor berubah 1-1.

Pertandingan semakin berjalan menarik. Para pemain Bhayangkara FC pun makin tampil percaya diri. Bahkan, Bhayangkara berhasil berbalik unggul setelah umpan terukur dari Matias Mier berhasil kembali diselesaikan dengan baik menjadi gol oleh Junior Brandao pada menit ke-54. Skor berubah menjadi 1-2.

Pertandingan makin berjalan sengit. Persikabo yang tertinggal mencoba bangkit. Hasilnya, mereka menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat Frengky Missa. Hingga pertandingan usai, skor tetap 2-2 untuk kedua tim.

Liga 1 Pekan Ke-21

Jumat, 1 Desember 2023

Rans Nusantara vs Persebaya 0-0.

Sabtu, 2 Desember 2023

Barito Putera vs Borneo FC 0-0

Persik Kediri vs Dewa United 0-0.

Minggu, 3 Desember 2023

15:00 PSIS Semarang vs PSS Sleman 1-0

15:00 Persikabo 1973 vs Bhayangkara FC 2-2

19:00 Persija Jakarta vs Persita 1-1

Senin, 4 Desember 2023

15:00 Bali United vs Arema FC

19:00 Persib Bandung vs PSM Makassar (Indosiar, Vidio).

Selasa, 5 Desember 2023

19:00 Persis Solo vs Madura United (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1

