Jadwal Liga Champions Kamis Dinihari 14 Desember: Perebutan 2 Tiket Terakhir 16 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions Malam Ini, Kamis dinihari, 14 Desember 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan pekan terakhir di Grup E hingga H. Ada dua tiket terakhir ke babak 16 besar yang diperebutkan.

Salah satu tiket itu akan berasal dari Grup F, yang dikenal sebagai grup neraka. Saat ini Borussia Dortmund (10 poin) sudah lolos ke 16 besar. Satu tiket lainnya masih diperebutkan PSG (7) serta Newcastle United dan AC Milan (sama-sama 5 poin).

Malam ini Dortmund akan melawan PSG, sedangkan Newcastle akan menjamu AC Milan. PSG akan lolos ke babak 15 besar bila menang dalam laga nanti. Dengan skenario tersebut, pemenang laga Newcastle vs Milan akan berhak berlaga di Liga Europa.

Satu tiket lain yang diperebutkan akan berasal dari dari Grup H. Barcelona saat ini sudah lolos dengan mengemas 12 angka. Porto dan Shakhtar Donetsk sama-sama mengemas nilai 9 dan akan berebut tiket kedua dari grup ini, juga tiket ke Liga Europa.

Malam ini, Porto dan Shakhtar akan berhadapan, sehingga seperti menjalani final. Sedangkan Barcelona menyambangi Antwerp yang sudah tersingkir.

Jadwal Liga Champions lainnya malam ini antara lain Crvena Zvezda vs Manchester City, Atletico Madrid vs Lazio, Celtic vs Feyenoord, dan Leipzig vs Young Boys.

Jadwal Liga Champions Malam Ini

Kamis, 14 Desember 2023

00:45 Crvena Zvezda vs Manchester City (SCTV)

00:45 RB Leipzig vs Young Boys

03:00 Antwerp vs Barcelona

03:00 Atletico Madrid vs Lazio

03:00 Celtic vs Feyenoord

03:00 Dortmund vs PSG

03:00 FC Porto vs Shakhtar Donetsk

03:00 Newcastle vs AC Milan (SCTV).

Melihat posisi klasemen dan jadwal pekan ini, berikut skenario yang bisa terjadi:

Grup E:

Atletico Madrid (11 poin) dan Lazio (10) sudah lolos. Keduanya masih akan berebut posisi juara grup. Feyenoord (6) sudah lolos ke Liga Europa.

Grup F:

Dortmund (19) sudah lolos ke babak 16 besar. PSG (7), Newcastle (5), dan AC Milan (5) masih berebut tiket kedua, juga tiket ke Liga Europa.

Grup G:

Manchester City sudah lolos sebagai juara grup. Leipzig melaju sebagai runner-up. Sedangkan Young Boys lolos ke Liga Europa.

Grup H:

Barcelona (12) sudah lolos ke babak 16 besar. Porto (9) dan Shakhtar (9) berebut tiket kedua.

