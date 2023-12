Tak Hanya Rival di Lapangan, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Bersaing di Industri Video Game

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi tak hanya terjadi di lapangan. Keduanya juga akan bersaing di industri video game setelah Ronaldo pada Selasa, 12 Desember 2023, diumumkan sebagai investor UFL dengan investasi senilai US$ 40 juta atau Rp 624,26 miliar.

Seperti dilansir MARCA, penggemar video game olahraga telah lama meminta perusahaan untuk mematahkan monopoli EA Sports. Salah satu produknya, Madden, terus mencapai titik terendah baru setiap tahun di mata para penggemar video game sepak bola, dan waralaba FIFA yang juga tidak ketinggalan.

Tahun ini, EA mengganti merek waralaba FIFA, dengan iterasi pertama dari arah baru yang disebut EA Sports FC 24. Game tersebut saat ini memiliki peringkat pengguna 2,4 dari 10 di metacritic. Meskipun buruknya kinerja perusahaan dalam membuat video game olahraga selama beberapa tahun terakhir, para penggemar tidak punya pilihan selain membelinya karena satu alasan utama: tidak ada persaingan yang layak.

Dalam hal video game sepak bola, satu-satunya pesaing EA adalah Konami, yang waralaba Pro Evolution Soccer-nya telah sukses di masa lalu, khususnya di Eropa dan pasar lain di luar negeri. PES juga melakukan rebranding menjadi eFootball pada 2021 tetapi tak disukai penggemar.

