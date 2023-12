Hasil, Top Skor, Klasemen Liga 1: Laga Tunda Persebaya Surabaya vs Persis Solo Berakhir 1-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga 1 pada Rabu, 13 Desember 2023, menampilkan laga tunda pekan ke-18. Persebaya Surabaya menahan Persis Solo dengan skor 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Persebaya unggul lebih dahulu. Mereka mencetak gol lewat Paulo Henrique pada menit ke-30, meneruskan umpan Robson Duarte.

Baca Juga: Kondisi Terkini Cedera Penyerang Baru Persija Jakarta Gustavo Almeida

Persis membalas lewat gol Sho Yamamoto padamenit ke-59. Mantan pemain Persebaya ini menjebol gawang Ernando Ari setelah meneruskan umpan Eky Taufik.

Persebaya gagal menang untuk kedelapan kalinya secara beruntun. Mereka menempati posisi ke-14 klasemen dengan nilai 25.

Persis gagal menang untuk keempat kalinya secara beruntun. Mereka ada di posisi ke-15, hanya kalah selisih gol dari Persebaya.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga 1

Laga tunda pekan ke-18:

Rabu, 13 Desember 2023

Persebaya Surabaya vs Persis Solo 1-1

Jadwal pekan ke-23:

Jumat, 16 Desember 2023

15:00 PSIS Semarang vs Madura United (Indosiar, Vidio)

15:00 RANS Nusantara vs Borneo FC (Vidio)

19:00 Persija Jakarta vs PSS Sleman (Indosiar, Vidio).

Sabtu, 17 Desember 2023

15:00 Persikabo 1973 vs Persebaya (Indosiar, Vidio)

15:00 Persis Solo vs Dewa United (Vidio)

19:00 Barito Putera vs Arema FC (Indosiar, Vidio)

19:00 Bhayangkara FC vs Persita (Vidio).

Minggu, 18 Desember 2023

15:00 Persik Kediri vs PSM Makassar (Indosiar, Vidio)

19:00 Bali United vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Klasemen Liga 1

No Tim Main Gol Poin 1 Borneo FC 22 34-16 48 2 Bali United FC 22 37-27 40 3 Persib Bandung 22 42-27 39 4 PSIS Semarang 21 32-22 37 5 Madura United FC 21 35-29 34 6 Persik Kediri 22 36-28 33 7 Rans Nusantara FC 22 24-23 32 8 Persija Jakarta 22 32-27 29 9 PS Barito Putera 22 30-25 29 10 PSM Makassar 22 27-24 28 11 Dewa United FC 22 29-31 27 12 PSS Sleman 22 27-33 26 13 Persita Tangerang 22 23-34 26 14 Persis Solo 21 29-32 25 15 Persebaya Surabaya 21 22-31 25 16 Arena FC 22 25-39 21 17 Persikabo 1973 22 26-43 15 18 Bhayangkara FC 22 20-39 12