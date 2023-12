Rekap Hasil Liga Champions Kamis Dinihari 14 Desember 2023: PSG dan FC Porto Lolos ke Babak 16 Besar, AC Milan ke Liga Europa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Champions pada Kamis dinihari, 14 Desember 2023, menampilkan rangkaian laga terakhir babak penyisihan grup. Dua tiket terakhri ke babak 16 besar direbut PSG dan FC Porto.

PSG merebut tiket kedua dari Grup F setelah bermain 1-1 di kandang Borussia Dortmund. Mereka kebobolan lebih dahulu oleh gol Karim Adeyemi (menit 51) lalu membalas lewat gol Warren Zaire-Emery (56).

Hasil seri ini sudah cukup memastikan PSG finis kedua, di bawah Dortmund yang sudah lebih dahulu lolos. Tim asal Prancis ini mengemas nilai 8, unggul selisih gol dari AC Milan yang ada di posisi ketiga. AC Milan mengalahkan Newcastle 2-1 pada laga terakhirnya sehingga berhak tampil di Liga Europa.

Satu tiket babak 16 besar lainnya direbut FC Porto yang berhasil menang 5-3 saat menjamu Shakhtar Donetsk, antara lain berkat dua gol Galeno. Mereka finis kedua di Grup H, dengan nilai 12, kalah rekor head-to-head dari Barcelona yang memuncaki klasemen. Barca kalah 2-3 dari Antwerp dalam laga terakhirnya.

Tiket Liga Europa dari Grup H ini direbut Shakhtar. Mereka mengemas nilai 9, unggul 6 angka dari Antwerp.

Dari Grup E, Atletico Madrid mengalahkan Lazio 2-0. Posisi kedua tim yang sejak awal sudah lolos ini tak berubah: Atletico menjadi juara grup dengan 14 poin dan Lazio menjadi runner-up dengan 10 angka. Tiket Liga Europa dari grup ini direbut Feyenoord yang kalah 1-2 dari Celtic pada laga terakhirnya.

Dari grup G, Manchester City yang sudah lolos sebagai juara grup mengalahkan Red Star Belgrade 3-1. Sedangkan Leipzig mengalahkan Young Boys 2-1. Sejak awal Leipzig sudah lolos ke babak 16 besar Liga Champions dan Young Boys sudah meraih tiket Liga Europa.

Hasil Liga Champions

(Pekan keenam)

Kamis, 14 Desember 2023

Red Star Belgrade vs Manchester City 2-3

RB Leipzig vs Young Boys 2-1

Antwerp vs Barcelona 3-2

Atletico Madrid vs Lazio 2-0

Celtic vs Feyenoord 2-1

Dortmund vs PSG 1-1

FC Porto vs Shakhtar Donetsk 5-3

Newcastle vs AC Milan 1-2.

