Rekap Hasil Liga Europa: West Ham dan Brighton Lolos ke Babak 16 Besar, AS Roma Harus Lewati Playoff

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan babak penyisihan grup Liga Europa sudah berakhir, Jumat dinihari, 15 Desember 2023. West Ham dan Brighton lolos ke babak 16 besar, AS Roma harus melewati palyoff, sedangkan Liverpool yang sudah lolos kalah.

Simak rekap hasil Liga Europa Pekan Terakhir, Jumat, 15 Desember 2023:

AS Roma vs Sheriff Tiraspol 3-0

Bayer Leverkusen vs Molde 5-1

LASK vs Toulouse 1-2

Panathinaikos vs Maccabi Haifa 1-2

Qarabag vs Hacken 2-1

Rennes vs Villarreal 2-3

Union SG vs Liverpool 2-1

Slavia Praha vs Servette 4-0

Ajax vs AEK Athens 3-1

Aris vs Sparta Praha 1-3

Betis vs Rangers 2-3

Brighton vs Marseille 1-0

Olympiacos vs TSC 5-2

Rakow vs Atalanta 0-4

Sporting CP vs Sturm Graz 3-0

West Ham vs Freiburg 2-0.

Tim yang menjadi juara grup lolos ke babak 16 besar. Tim penghuni peringkat kedua melaju ke babak playoff, untuk kembali berebut tiket 16 besar dengan tim yang lengser dari Liga Champions. Tim urutan ketiga turun ke Liga Conference, sedangkan tim peringkat keempat tersingkir.

Daftar Tim yang Lolos ke Babak 16 Besar

Grup A: West Ham United

Grup B: Brighton

Grup C: Rangers

Grup D: Atalanda

Grup E: Liverpool

Grup F: Villarreal

Grup G: Slavia Praha

Grup H: Bayer Lverkusen.

Daftar Tim yang Harus Jalania Playoff 16 Besar

Grup A: Freiburg

Grup B: Marseille

Grup C: Sparta Praha

Grup D: Sporting CP

Grup E: Toulouse

Grup F: Rennes

Grup G: AS Roma

Grup H: Qarabag.

Daftar Tim yang Turun Kasta ke Liga Conference

Grup A: Olympiacos

Grup B: Ajax

Grup C: Real Betis

Grup D: Strum Graz

Grup E: Royal Union

Grup F: Maccabi Haifa

Grup G: Servette

Grup H: Molde.

