Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-17: Real Madrid Kalahkan Villarreal 4-1, Sementara Geser Girona

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid mengalahkan Villarreal dengan skor 4-1 dalam pertandingan Liga Spanyol 2023/2024 pekan ke-17 di Santiago Bernabeu, Senin dinihari, 18 Desember 2023. Mereka untuk sementara naik ke puncak klasemen, menggeser Girona.

Real Madrid tampil dominan dalam laga ini. Mereka unggul lewat gol-gol Jude Bellingham, Rodrygo, Brahim Diaz, dan Luka Modric. Villarreal meraih satu gol lewat Jose Luis Morales.

Hasil ini memastikan Real Madrid tak terkalahkan dalam 13 laga terakhirnya. Mereka untuk sementara naik ke puncak klasemen dengan mengemas 41 poin, unggul dua poin dari Girona, yang baru akan bermain melawan Alaves malam ini.

Villarreal gagal menang untuk ketiga kalinya secara beruntun. Mereka menduduki peringkat 14 dengan 16 poin.

Sehari sebelumnya, Barcelona ditahan Valencia 1-1 dan naik ke posisi ketiga klasemen. Mereka menggeser Atletico Madrid yang takluk 0-2 dari Bilbao.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol

(Peka ke-17, live Bein Sport/Vidio)

Sabtu, 16 Desember 2023

Osasuna vs Rayo Vallecano 1-0

Celta Vigo vs Granada 1-0

Athletic Club vs Atletico Madrid 2-0

Sevilla vs Getafe 0-3

Valencia vs Barcelona 1-1.

Minggu, 17 Desember 2023

Almeria vs Mallorca 0-0

Real Sociedad vs Real Betis 0-0

Las Palmas vs Cadiz1-1

Real Madrid vs Villarreal 4-1.

Selasa, 19 Desember 2023

03:00 Girona vs Deportivo Alaves

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Real Madrid 17 38-11 42 2 Girona FC 16 38-20 41 3 Barcelona 17 31-19 35 4 Atletico Madrid 16 32-16 34 5 Athletic Bilbao 17 33-19 32 6 Real Sociedad 17 29-18 30 7 Real Betis 17 19-17 27 8 Getafe CF 17 21-20 25 9 Las Palmas 17 15-14 25 10 Valencia CF 17 18-22 20 11 Rayo Vallecano 17 16-23 20 12 Osasuna 17 19-26 19 13 Deportivo Alaves 16 14-20 16 14 Villarreal 17 23-33 16 15 Real Mallorca 17 14-20 15 16 Cadiz CF 17 14-24 14 17 Sevilla FC 16 20-24 13 18 Celta Vigo 17 16-25 13 19 Granada CF 17 20-37 8 20 UD Almeria 17 17-39 5

