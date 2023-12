Hasil Drawing Babak 16 Besar Liga Champions dan Rekor Head-to-head untuk Setiap Laga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drawing 16 besar Liga Champions 2023-2024 telah digelar di Swiss, Minggu, 18 Desember 2023. Sejumlah laga menarik akan tersaji, termasuk Barcelona yang bertemu dengan Napoli lalu Inter Milan akan menghadapi Atletico Madrid.

Dua laga ini dinilai sebagai hasil yang akan menampilkan pertarungan seru dan panas. Keempatnya merupakan tim yang sama-sama kuat dan memiliki sejarah besar dalam sepak bola.

Bagi Barcelona, menghadapi Napoli merupakan awal perjalanan yang terjal di fase knockout ini. Napoli memiliki kekuatan menakutkan pada sosok penyerang mereka, Victor Osimhen.

Laga Inter Milan melawan Atletico Madrid juga berpotensi menyajikan banyak hal menarik. Inter tampil bagus di liga domestik dan terus berkemnang di Eropa. Sedangkan Atletico Madrid masih mampu bersaing di empat besar klasemen Liga Spanyol dan selalu jadi lawan menyulitkan di Eropa.

Hasil Undian Babak 16 Besar Liga Champions

FC Porto vs Arsenal

Napoli vs Barcelona

Paris Saint-Germain vs Real Sociedad

Inter Milan vs Atletico Madrid

PSV Eindhoven vs Borussia Dortmund

Lazio vs Bayern Munchen

Copenhagen vs Manchester City

Leipzig vs Real Madrid.

Simak catatan head-to-head kedelapan laga tersebut:

Inter Milan vs Atletico Madrid

Pertemuan yang menjanjikan laga ketat. Inter Milan yang tengah menanjak akan diuji oleh tim yang memiliki pengalaman di ajang ini.

Kedua tim hanya pernah sekali bertemu dan dalam pertemuan tersebut, Atletico Madrid tampil sebagai pemenang. Tepatnya di ajang Piala Super Eropa 2010. Ketika itu, Atletico Madrid yang masih di bawah asuhan Quique Sanchez Flores menang 2-0 dan tampil sebagai juara.

Napoli vs Barcelona

Dua tim yang memiliki idola yang sama: Diego Maradona. Legenda sepak bola Argentina ini pernah bermain di Barcelona dan Napoli.

Dalam sejarahnya, ada 4 kali pertemuan. Barcelona tidak terkalahkan dari empat laga tersebut dengan meraih 2 kemenangan dan 2 kali imbang. Kali terakhir keduanya bertemu terjadi di ajang Liga Europa 2021-2022.

Dari dua pertemuan ketika itu, imbang 1-1 di kandang Barcelona dan kemudian Blaugrana menang 4-2 di kandang Napoli.

FC Porto vs Arsenal

Arsenal memiliki rapor yang cukup bagus menghadapi FC Porto. Ada 6 duel dalam sejarah keduanya. Dari jumlah tersebut, Arsenal meraih 3 kemenangan, 1 kali imbang, dan mengalami 2 kekalahan.

PSG vs Real Sociedad

Paris Saint-Germain (PSG) akan menghadapi Real Sociedad di 16 besar. Ini menjadi pertemuan pertama di antara keduanya. Peluang Paris Saint-Germain meraih hasil bagus di 16 besar ini sangat terbuka.

PSV Eindhoven vs Borussia Dortmund

PSV Eindhoven dan Borussia Dortmund dalam sejarahnya dua kali bertemu. Dari jumlah tersebut, Borussia Dortmund meraih satu kemenangan dan sekali imbang.

Lazio vs Bayern Munchen

Dari performa terkini keduanya, jelas ini menjadi laga yang berat dan sulit untuk Lazio. Mereka akan menghadapi raksasa Jerman, Bayern Muenchen yang memiliki mesin gol, Harry Kane. Lazio pernah 2 kali menghadapi Bayern Munchen dan dari dua laga itu mereka mengalami kekalahan.

Copenhagen vs Manchester City

Copenhagen vs Manchester City memberikan keuntungan bagi The Cityzens tentunya. Tim asuhan Pep Guardiola berpeluang lolos ke 16 besar. Dari head to head, ada 4 pertemuan di mana Manchester City tidak terkalahkan dengan meraih hasil 2 kemenangan dan 2 kali imbang.

Leipzig vs Real Madrid

Leipzig bisa memberikan kesulitan bagi Real Madrid. Klub asal Jerman ini memilik bintang seperti Dani Olmo yang merupakan pemain Timnas Spanyol. Keduanya pernah dua kali bertemu dengan hasil masing-masing saling meraih kemenangan.

