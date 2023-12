Klasemen dan Top Skor Liga Spanyol Pekan Ke-17: Girona Kalahkan Alaves 3-0, Geser Lagi Real Madrid dari Puncak

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim kejutan Girona kembali memuncaki klasemen Liga Spanyol setelah menundukkan Alaves dengan skor 3-0 pada pertandingan pekan ke-17 yang dimainkan di Stadion Montilivi, Girona, Senin setempat atau Selasa dinihari WIB, 19 Desember 2023.

Girona kini memiliki koleksi 44 poin. Mereka unggul dua poin atas juara bertahan Real Madrid, berkat kemenangan ketiganya secara berturut-turut.

Penyerang asal Ukraina Artem Dovbyk membuka keunggulan Girona pada menit ke-23. Tuan rumah lantas menggandakan keunggulannya melalui tembakan Cristian Portu dari tepi kotak penalti pada menit ke-42. Girona pun memimpin 2-0 saat turun minum.

Alaves tidak mampu memberikan banyak perlawanan, dan saat pemain sayap kanan Girona Yan Couto dilanggar di kotak penalti untuk menghasilkan hadiah penalti bagi tuan rumah pada menit ke-59, Dovbyk sukses menjadi eksekutor. Itu sekaligus merupakan gol kesepuluh bagi Dovbyk di Liga Spanyol musim ini.

Girona yang baru menelan satu kekalahan di Liga Spanyol musim ini, akan melawat ke markas Real Betis pada Kamis (21 Desember), sedangkan Alaves menjamu Real Madrid pada Jumat (22 Desember).

Daftar susunan pemain:

Alaves: Paulo Gazaniga, Eric Garcia, David Lopez, Daley Blind, Yan Couto, Aleix Garcia, Ivan Martin, M Gutierrez, Cristian Portu, Savio, Artem Dovbyk.

Pelatih: Michel.

Girona: Antonio Sivera, Nahuel Tenaglia, Rafa Marin, Ruben Duarte, Andoni Gorosabel, Ander Guevara, Antonio Blanco, Javi Lopez, Jon Guridi, Samuel Omorodion, Luis Rioja.

Pelatih: Luis Garcia.

Rekap Hasil Liga Spanyol Peka Ke-17

Sabtu, 16 Desember 2023

Osasuna vs Rayo Vallecano 1-0

Celta Vigo vs Granada 1-0

Athletic Club vs Atletico Madrid 2-0

Sevilla vs Getafe 0-3

Valencia vs Barcelona 1-1.

Minggu, 17 Desember 2023

Almeria vs Mallorca 0-0

Real Sociedad vs Real Betis 0-0

Las Palmas vs Cadiz1-1

Real Madrid vs Villarreal 4-1.

Selasa, 19 Desember 2023

Girona vs Deportivo Alaves 3-0.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Girona FC 17 41-20 44 2 Real Madrid 17 38-11 42 3 Barcelona 17 31-19 35 4 Atletico Madrid 16 32-16 34 5 Athletic Bilbao 17 33-19 32 6 Real Sociedad 17 29-18 30 7 Real Betis 17 19-17 27 8 Getafe CF 17 21-20 25 9 Las Palmas 17 15-14 25 10 Valencia CF 17 18-22 20 11 Rayo Vallecano 17 16-23 20 12 Osasuna 17 19-26 19 13 Deportivo Alaves 17 14-23 16 14 Villarreal 17 23-33 16 15 Real Mallorca 17 14-20 15 16 Cadiz CF 17 14-24 14 17 Sevilla FC 16 20-24 13 18 Celta Vigo 17 16-25 13 19 Granada CF 17 20-37 8 20 UD Almeria 17 17-39 5