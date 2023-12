Jadwal Bola Selasa Malam Ini 19 Desember 2023: Piala Dunia Antarklub, Liga Spanyol, Carabao Cup, Coppa Italia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada hari ini, Selasa malam, 19 Desember 2023, akan menampilkan pertandingan Piala Dunia Antarklub, Liga Spanyol, Carabao Cup, dan Coppa Italia.

Juara Liga Champions Eropa musim lalu, Manchester City, akan menjalani laga pertamanya di Piala Dunia Antarklub 2023. Klub Liga Inggris ini akan menghadapi Urawa Reds Diamonds, asal Jepang, di babak semifinal.

Malam ini juga akan hadir aksi Atletico Madrid dan Sevilla di Liga Spanyol pekan ke-18. Selain itu ada laga besar Chelsea vs Newcastle United di babak perempat final Carabao Cup. Sedangkan babak 16 besar Coppa Italia diwarnai pertandingan Napoli melawan Frosinone.

Jadwal Bola Sekengkapnya

Rabu dinihari, 20 Desember 2023

Piala Dunia Antarklub

(Semifinal)

01:00 Urawa Red Diamonds vs Manchester City (Vision+ / FIFA+)

Liga Spanyol

(Pekan ke-18)

01:00 Rayo Vallecano vs Valencia (beIN Sports 3)

03:30 Granada vs Sevilla (beIN Sports 1)

03:30 Atletico Madrid vs Getafe (beIN Sports 3).

Carabao Cup

(Babak perempat final)

02:45 Everton vs Fulham (Mola TV)

02:45 Port Vale vs Middlesbrough (Mola TV)

03:00 Chelsea vs Newcastle United (Mola TV)

Coppa Italia

(Babak 16 besar)

03:00 Napoli vs Frosinone (TVRI).

Liga Jerman

(Pekan ke-16, live Mola TV)

00:30 Werder Bremen vs RB Leipzig

02:30 Dortmund vs Mainz

02:30 Hoffenheim vs Darmstadt.

