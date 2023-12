Hasil Carabao Cup: Chelsea Lolos ke Semifinal setelah Kalahkan Newcastle, Fulham Singkirkan Everton

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Carabao Cup atau Piala Liga Inggris pada Rabu dinihari, 20 Desember 2023, menampilkan tiga laga perempat final. Dua di antaranya harus diselesaikan dengan adu penalti.

Chelsea dan Newcastle United berhadapan di Stamford Bridge. Mereka bermain 1-1 hingga laga berakhir, sehingga harus menjalani adu penalti.

Newcastle unggul lebih dahulu lewat gol Callum Wilson. Chelsea membalas lewat gol Mykhailp Mudryk.

Saat adu penalti, Chelsea menang 4-2. Semua penendangnya berhasil mencetak gol. Sedangkan dua penendang dari Newcastle, yakni Kieran Trippier dan Thomas Ritchi, gagal mencetak gol.

Laga Everton vs Fulham, di Goodisan Park, juga harus ditentukan lewat adu penalti. Kedua tim bermain 1-1, setelah gol bunuh diri Michael Keane untul Fulham dibalas gol Beto.

Fulham akhirnya menang adu penalt 7-6. Dua penendang Everton yang gagal mencetak gol adalah Amadou Onana dan Idrissa Gueye.

Dalam pertandingan lain, klub divisi dua, Middlesbrouh, lolos ke semifinal setelah menang 3-0 atas klub divisi tiga, Port Vale.

Malam ini masih akan hadir satu laga besar di babak perempat final Carabao Cup: Liverpool vs West Ham.

Carabao Cup

(Babak perempat final)

Hasil Rabu dinihari, 20 Desember 2023)

Everton vs Fulham 1-1 (penalti 6-7)

Port Vale vs Middlesbrough 0-3

Chelsea vs Newcastle United 1-1 (penalti 4-2)

Jadwal Kamis, 21 Desember 2023

03:00 Liverpool vs West Ham (Mola TV)

