Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-18: Main 10 Orang, Atletico Madrid Ditahan Getafe 3-3

TEMPO.CO, Jakarta - Atletico Madrid hanya mampu bermain imbang 3-3 saat melawan Getafe dalam pertandingan pekan ke-18 Liga Spanyol di Estadio Wanda Metropolitano, Rabu dinihari, 20 Desember 2023.

Atletico langsung mendapat pukulan besar saat laga baru berjalan 38 menit. Stefan Savic diusir wasit setelah endapat kartu kuning kedua.

Dengan hanya mengandalkan 10 pemain, mereka justru mampu unggul lebih dahulu. Antoine Griezmann mencetak gol pada menit ke-44, meneruskan umpan Rodrigo Riquelme.

Getafe membalas pada menit ke-54, lewat gol Borja Mayoral. Atletico kembali mencetak gol lewat Alvaro Morata (62) dan penalti Griezmann (69).

Keunggulan itu pupus menjelang akhir laga. Getafe mampu bangkit lewat gol Oscar Rodriguez (87) dan penalti Mayoral (90+3).

Atletico Madrid gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun. Mereka untuk sementara naik ke posisi ketiga, menggeser Barcelona. Tim asuhan Diego Simeone ini mengemas nilai 35, hanya unggul selisih gol dari Barca.

Getafe gagal menjaga trend positifnya setelah terus menang dalam dua laga sebelumnya. Mereka menempati posisi kedelapan dengan poin 26.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-18)

Rabu, 20 Desember 2023

Rayo Vallecano vs Valencia 0-1

Granada vs Sevilla 0-2

Atletico Madrid vs Getafe 3-3.

Kamis, 21 Desember 2023

01:00 Barcelona vs Almeria (beIN Sports 3)

03:30 Athletic Bilbao vs Las Palmas (beIN Sports 3)

03:30 Villarreal vs Celat Vigo (beIN Sports 3).

Jumat, 22 Desember 2023

01:00 Cadiz vs Real Sociedad (beIN Sports 1)

01:00 Real Betis vs Girona (beIN Sports 3)

03:30 Mallorca vs Osasuna (beIN Sports 1)

03:30 Deportivo Alaves vs Real Madrid (beIN Sports 3).

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main gol Poin 1 Girona FC 17 41-20 44 2 Real Madrid 17 38-11 42 3 Atletico 17 35-19 35 4 Barcelona 17 31-19 35 5 Athletic Bilbao 17 33-19 32 6 Real Sociedad 17 29-18 30 7 Real Betis 17 19-17 27 8 Getafe CF 18 24-23 26 9 Las Palmas 17 15-14 25 10 Valencia CF 18 19-22 23 11 Rayo Vallecano 18 16-24 20 12 Osasuna 17 19-26 19 13 Sevilla FC 17 23-24 16 14 Deportivo Alaves 17 14-23 16 15 Villarreal 17 23-33 16 16 Real Mallorca 17 14-20 15 17 Cadiz CF 17 14-24 14 18 Celta Vigo 17 16-25 13 19 Granada CF 18 20-40 8 20 UD Almeria 17 17-39 5

