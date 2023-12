Jadwal Bola Hari Ini Rabu 20 Desember 2023: Liga Spanyol, Liga Prancis, Liga Jerman, Carabao Cup, Coppa Italia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada hari ini, Rabu, 20 Desember 2023, akan menampilkan pertandingan Liga Spanyol, Liga Prancis, Liga Jerman, Carabao Cup, dan Coppa Italia.

Liga Spanyol akan menampilkan rangkaian laga pekan kelima. Malam ini, Barcelona akan melawan Almeria. Mereka akan berusaha bangkit setelah gagal menang dalam tiga laga di berbagai ajang.

Barca kini ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 35, kalah selisih gol dari Atletico Madrid yang ada di atasnya. Almeria menghuni dasar klasemen dengan nilai 5.

Jadwal Carabao Cup akan menampilkan laga seru di babak perempat final. Liverpool akan berjibaku melawan West Ham dan bersaing untuk menyusul Chelsea yang sudah lebih dahulu melaju.

Liga Prancis malam ini akan menghadirkan laga PSG vs Metz. Coppa Italia menampilkan partai babak 16 besar antara Inter Milan dan Bologna. Sedangkan Liga Jerman akan diwarnai laga Wolfsburg vs Bayern Munchen.

Jadwal Bola

Kamis, 21 Desember 2023

Liga Spanyol

(Pekan ke-18)

01:00 Barcelona vs Almeria (beIN Sports 3)

03:30 Athletic Bilbao vs Las Palmas (beIN Sports 3)

03:30 Villarreal vs Celat Vigo (beIN Sports 3).

Liga Prancis

03:00 PSG vs Metz (beIN Sports 1, Vidio)

03:00 Lyon vs Nantes (beIN Sports Connect, Vidio)

03:00 Montpellier vs Marseille (beIN Sports Connect, Vidio)

03:00 Nice vs Lens (beIN Sports Connect, Vidio)

03:00 Strasbourg vs Lille (beIN Sports Connect, Vidio)

03:00 Toulouse vs Monaco (beIN Sports Connect, Vidio).

Carabao Cup

(Babak perempat final)

03:00 Liverpool vs West Ham (Mola TV)

Coppa Italia

(Babak 16 besar)

03:00 Inter Milan vs Bologna (TVRI)

Liga Jerman

(Pekan ke-16, live Mola TV)

00:30 Union Berlin vs FC Koln

02:30 Bayer Leverkusen vs Bochum

02:30 Eintracht Frankfurt vs M'Gladbach

02:30 Heidenheim vs Freiburg

02:30 Stuttgart vs Augsburg

02:30 Wolfsburg vs Bayern Munchen.

