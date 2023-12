Hasil, Jadwal, Top Skor, Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-18: Barcelona Bangkit, Real Madrid dan Girona Bersaing Malam Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona bangkit di Liga Spanyol pekan ke-18, Kamis dinihari WIB, 21 Desember 2023. Sedangkan Real Madrid dan Girona kembali akan bersaing malam ini, berebut posisi puncak klasemen.

Barcelona mengalahkan Almeria dengan skor 3-2 di Estadio Olimpico Lluis Companys. Mereka naik ke posisi ketiga klasemen.

Barcelona sempat dua kali unggul, tapi terus disamakan Almeria. Gol-gol Raphinha (menit 33) dan Sergi Roberto (60) mampu dibalas oleh gol Leo Baptistao (41) dan Edgar Gonzalez (71).

Sergi Roberto kemudian menjadi penentu kemenangan Barcelona. Kapten tim itu mencetak gol keduanya dalam laga itu (83), setelah mendapat umpan dari Robert Lewandowski.

Kemenangan pertama dalam tiga laga terakhirnya ini mengantar Barcelona naik ke peringkat tiga dengan poin 38. Mereka unggul tiga angka dari Atletico Madrid yang mereka geser ke posisi keempat.

Almeria masih terpuruk di dasar klasemen dengan poin 5. Mereka belum pernah menang dalam 18 laga yang dijalaninya.

Pada Kamis malam ini masih sejumlah laga pekan ke-18. Real Madrid akan beraksi di kandang Deportivo Alaves, sedangkan Girona menyambangi Real Betis.

Girona saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 44. Mereka unggul dua poin dari Real Madrid.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-18)

Rabu, 20 Desember 2023

Rayo Vallecano vs Valencia 0-1

Granada vs Sevilla 0-2

Atletico Madrid vs Getafe 3-3.

Kamis, 21 Desember 2023

Barcelona vs Almeria 3-2

Athletic Bilbao vs Las Palmas 1-0

Villarreal vs Celat Vigo 3-2.

Jumat, 22 Desember 2023

01:00 Cadiz vs Real Sociedad (beIN Sports 1)

01:00 Real Betis vs Girona (beIN Sports 3)

03:30 Mallorca vs Osasuna (beIN Sports 1)

03:30 Deportivo Alaves vs Real Madrid (beIN Sports 3).

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Girona FC 17 41-20 44 2 Real Madrid 17 38-11 42 3 Barcelona 18 34-21 38 4 Athletic Bilbao 18 34-19 35 5 Atletico Madrid 17 35-19 35 6 Real Sociedad 17 29-18 30 7 Real Betis 17 19-17 27 8 Getafe CF 18 24-23 26 9 Las Palmas 18 15-15 25 10 Valencia CF 18 19-22 23 11 Rayo Vallecano 18 16-24 20 12 Osasuna 17 19-26 19 13 Villarreal 18 26-35 19 14 Sevilla FC 17 23-24 16 15 Deportivo Alaves 17 14-23 16 16 Real Mallorca 17 14-20 15 17 Cadiz CF 17 14-24 14 18 Celta Vigo 18 18-28 13 19 Granada CF 18 20-40 8 20 UD Almeria 18 19-42 5





