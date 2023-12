Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-18: Real Madrid Kalahkan Alaves 1-0, Girona Ditahan Betis 1-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pada Jumat dinihari, 22 Desember 2023, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-18. Real Madrid menang, sedangkan Girona hanya mampu bermain seri.

Real Madrid menang 1-0 saat berlaga di markas Alaves, Estadio Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz. Kemenangan itu diraih dengan tak mudah.

Real Madrid harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-54 setelah Nacho Fernandez mendapat kartu merah. Namun, dengan jumlah pemain yang sudah berkurang mereka mampu unggul lewat gol Lucas pada menit ke-90+2.

Kemenangan ini memiliki nilai lebih bagi Madrid karena pada laga lain, pesaing utamanya dalam perebutan puncak klasemen gagal menang. Girona ditahan 1-1 di kandang Real Betis.

Girona sempat unggul lewat gol Artem Dovbyk pada menit ke-39. Betis membalas lewat gol German Pezella pada menit ke-88.

Kombinasi hasil ini menempatkan Real Madrid di puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 45, unggul selisih gol dari Girona di posisi kedua. Barcelona ada di urutan ketiga dengan nilai 38.

Rekap Hasil Liga Spanyol Pekan Ke-18

Rabu, 20 Desember 2023

Rayo Vallecano vs Valencia 0-1

Granada vs Sevilla 0-2

Atletico Madrid vs Getafe 3-3.

Kamis, 21 Desember 2023

Barcelona vs Almeria 3-2

Athletic Bilbao vs Las Palmas 1-0

Villarreal vs Celat Vigo 3-2.

Jumat, 22 Desember 2023

Cadiz vs Real Sociedad 0-0

Real Betis vs Girona 1-1

Mallorca vs Osasuna 3-2

Deportivo Alaves vs Real Madrid 0-1.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Real Madrid 18 39-11 45 2 Girona FC 18 42-21 45 3 Barcelona 18 34-21 38 4 Athletic Bilbao 18 34-19 35 5 Atletico Madrid 17 35-19 35 6 Real Sociedad 18 29-18 31 7 Real Betis 18 20-18 28 8 Getafe CF 18 24-23 26 9 Las Palmas 18 15-15 25 10 Valencia CF 18 19-22 23 11 Rayo Vallecano 18 16-24 20 12 Osasuna 18 21-29 19 13 Villarreal 18 26-35 19 14 Real Mallorca 18 17-22 18 15 Sevilla FC 17 23-24 16 16 Deportivo Alaves 18 14-24 16 17 Cadiz CF 18 14-24 15 18 Celta Vigo 18 18-28 13 19 Granada CF 18 20-40 8 20 UD Almeria 18 19-42 5

