Luis Suarez Resmi Bergabung dengan Lionel Messi di Inter Miami

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Miami mengonfirmasi pada Jumat, 22 Desember 2023, bahwa penyerang timnas Uruguay Luis Suarez telah menyelesaikan transfernya dari klub Brasil Gremio ke klub MLS tersebut. Suarez akan bergabung dengan mantan rekannya di Barcelona, Lionel Messi, yang lebih dulu bergabung dengan tim milik David Beckham tersebut.

Kepindahan Luis Suarez ke Inter Miami juga disebutkan jurnalis Italia sekaligus pakar transfer Fabrizio Romano. Melalui unggahan di X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter, dia menulis Suarez siap dikontrak dan diumumkan sebagai rekrutan baru Miami.

Luís Suárez to Inter Miami, all set to be sealed and announced — here we go!

Contract ready after verbal agreement reached one month ago — one-year deal for Suárez.

Deal will also include an option for further season.

Messi and Suárez, together again. pic.twitter.com/Vf9ytZNlJP