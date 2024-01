Jadwal Bola Selasa 2 Januari 2024: Liga Inggris, Liga Spanyol, Uji Coba Timnas Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Selasa, 2 Januari 2024, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, dan uji coba Timnas Indonesia.

Liga Inggris akan menampilkan pertandingan terakhir pekan ke-20. West Ham United akan menjamu Brighton.

West Ham akan berusaha menjaga tren positif setelah menang dalam tiga laga sebelumnya. Mereka kini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 33.

Brighton akan menjaga kebangkitan setelah pekan lalu menang 4-2 atas Tottenham. Mereka kini menghuni urutan kedelapan klasemen dengan nilai 30.

Jadwal Liga Spanyol akan menghadirkan pertandingan pekan ke-19. Real Sociedad vs Alaves, Valencia vs Villarreal, dan Getafe vs Rayo Vallecano.

Malam ini juga ada jadwal Timnas Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong ini akan melawan Libya di Turki dalam persiapan untuk tampil Piala Asia 2023.

Jadwal Bola

Selasa, 2 Januari 2024

Uji Coba

19:30 Indonesia vs Libya

Liga Spanyol

(Pekan ke-19)

23:00 Getafe vs Rayo Vallecano.

Rabu, 3 Januari 2024

Liga Inggris

(Pekan ke-20, live Vidio)

02:30 West Ham vs Brighton.

Liga Spanyol

(Pekan ke-19)

01:15 Real Sociedad vs Alaves

03:30 Valencia vs Villarreal.