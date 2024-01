Jadwal Lengkap Piala Asia 2023 dan Pembagian Fase Grupnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Piala Asia 2023 akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari-10 Februari 2024. Ini merupakan perubahan agenda turnamen yang seharusnya berlangsung pada Juni-Juli 2023.

Piala Asia 2023 diikuti 24 tim yang telah lebih dulu melalui babak kualifikasi dan telah dibagi ke dalam empat grup untuk fase penyisihan. Salah satunya pesertanya adalah Timnas Indonesia, yang masuk ke dalam Grup D dan mesti bersaing dengan Jepang, Irak, serta Vietnam.

Untuk memenuhi target lolos ke fase gugur, Timnas Indonesia, harus jadi juara grup, runner-up, atau empat tim peringkat tiga terbaik. Laga Piala Asia 2023 digelar di sembilan stadion yang terletak di lima kota berbeda yaitu Al Rayyan, Doha, Al Wakrah, Al Khor, dan Lusail.

Pembagian Grup Piala Asia 2023

Grup A

Posisi Tim Mn Mg S K SG Poin 1 Qatar 0 0 0 0 0 0 2 Cina 0 0 0 0 0 0 3 Tajikistan 0 0 0 0 0 0 4 Lebanon 0 0 0 0 0 0

Grup B

Posisi Tim Mn Mg S K SG Poin 1 Australia 0 0 0 0 0 0 2 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 3 Suriah 0 0 0 0 0 0 4 India 0 0 0 0 0 0

Grup C

Posisi Tim Mn Mg S K SG Poin 1 Iran 0 0 0 0 0 0 2 Uni Emirat Arab 0 0 0 0 0 0 3 Hong Kong 0 0 0 0 0 0 4 Palestina 0 0 0 0 0 0

Grup D

Posisi Tim Mn Mg S K SG Poin 1 Jepang 0 0 0 0 0 0 2 Irak 0 0 0 0 0 0 3 Indonesia 0 0 0 0 0 0 4 Vietnam 0 0 0 0 0 0

Grup E

Posisi Tim Mn Mg S K SG Poin 1 Korea Selatan 0 0 0 0 0 0 2 Bahrain 0 0 0 0 0 0 3 Yordania 0 0 0 0 0 0 4 Malaysia 0 0 0 0 0 0

Grup F

Posisi Tim Mn Mg S K SG Poin 1 Arab Saudi 0 0 0 0 0 0 2 Oman 0 0 0 0 0 0 3 Kirgiztan 0 0 0 0 0 0 4 Thailand 0 0 0 0 0 0

Keterangan: Mn=Main, Mg=menang, S=Seri, K=Kalah, SG=Selisih gol.

Jadwal dan Hasil Pertandingan Piala Asia 2023

Fase Grup

Jumat, 12 Januari 2024

Qatar vs Lebanon - 23.00 WIB

Sabtu, 13 Januari 2024

Australia vs India - 18.30 WIB

Cina vs Tajikistan - 21.30 WIB

Minggu, 14 Januari 2024

Uzbekistan vs Suriah - 00.30 WIB

Jepang vs Vietnam - 18.30 WIB

UEA vs Hong Kong - 21.30 WIB

Senin, 15 Januari 2024

Iran vs Palestina - 00.30 WIB

Korea Selatan vs Bahrain - 18.30 WIB

Indonesia vs Irak - 21.30 WIB

Selasa, 16 Januari 2024

Malaysia vs Yordania - 00.30 WIB

Thailand vs Kirgiztan - 21.30 WIB

Rabu, 17 Januari 2024

Arab Saudi vs Oman - 00.30 WIB

Lebanon vs Cina - 18.30 WIB

Tajikistan vs Qatar - 21.30 WIB

Kamis, 18 Januari 2024

Suriah vs Australia - 18.30 WIB

India vs Uzbekistan - 21.30 WIB

Jumat, 19 Januari 2024

Palestina vs UEA - 00.30 WIB

Irak vs Jepang - 18.30 WIB

Vietnam vs Indonesia - 21.30 WIB

Sabtu, 20 Januari 2024

Hing Kong vs Iran - 00.30 WIB

Yordania vs Korea Selatan - 18.30 WIB

Bahrain vs Malaysia - 21.30 WIB

Minggu, 21 Januari 2024

Oman vs Thailand - 21.30 WIB

Senin, 22 Januari 2024

Kirgiztan vs Arab Saudi - 00.30 WIB

Qatar vs Cina - 22.00 WIB

Tajikistan vs Lebanon - 22 WIB

Selasa, 23 Januari 2024

Suriah vs India - 18.30 WIB

Australia vs Uzbekistan - 18.30 WIB

Hong Kong vs Palestina - 22.00 WIB

Iran vs UEA - 22.00 WIB

Rabu, 24 Januari 2024

Jepang vs Indonesia - 18.30 WIB

Irak vs Vietnam - 18.30 WIB

Kamis, 25 Januari 2024

Korea Selatan vs Malaysia - 18.30 WIB

Yordania vs Bahrain - 18.30 WIB

Kirgiztan vs Oman - 22.00 WIB

Arab Saudi vs Thailand - 22.00 WIB

