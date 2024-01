Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-19: Real Madrid Kalahkan Mallorca 1-0, Girona Tekuk Atletico 4-3

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan di dua besar klasemen Liga Spanyol tetap ketat pada pekan ke-19. Real Madrid dan Giron sama-sama menang dan kini mengemas nilai sama.

Real Madrid mengalahkan Mallorca dengan skor 1-0 di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Kamis dinihari WIB, 4 Januari 2023.

Baca Juga: Pedri Pilih Erling Haaland Jika Barcelona Bisa Rekrut Pemain Mana Pun di Dunia

Antonio Rudiger menjadi pembeda dalam laga ini. Ia mencetak gol semata wayang Real Madrid, setelah memanfaatkan umpan sepak pojok Luka Modric.

Kemenangan ketiga secara beruntun ini membuat Real Madrid masih memuncaki klasemen sementara Liga Spanyol dengan 48 poin dari 19 pertandingan. Mereka hanya unggul selisih gol dari Girona.

Dalam laga lain, Girona mampu menang 4-3 saat menjamu Atletico Madrid. Pertarungan kedua tim berlangsung ketat dengan Atletico sempat dua kali menyamakan kedudukan dan Giro memastikan kemenangan pada masa injury time.

Gol-gol Girona dicetak Valery Fernande (menit 2), Savio (26), Daley Blind (39), dan Ivan Martin (90+1). Sedangkan tiga gol Atletico diborong Alvaro Morata (14, 44, dan 54).

Kemenangan ini membuat Girona menjauhkan jarak dari Atletico di posisi ketiga. Mereka kini unggul 10 poin dari lawannya itu.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-19)

Selasa, 3 Januari 2024

Granada CF vs Cadiz CF 2-0

Valencia vs Villarreal 3-1

Real Sociedad vs Alaves 1-1

Getafe vs Rayo Vallecano 0-2.

Rabu, 4 Januari 2024

Celta vs Vigo Betis 2-1

Real Madrid vs Mallorca 1-0

Girona vs Atletico Madrid 4-3.

Kamis, 4 Januari 2024

23:00 Osasuna vs Almeria.

Jumat, 5 Januari 2024

01:15 Sevilla vs Athletic Bilbao

03:30 Las Palmas vs Barcelona.

Klasemen Liga Spanyol

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

No Tim Main Gol Poin 1 Real Madrid 19 40-11 48 2 Girona FC 19 46-24 48 3 Barcelona 18 34-21 38 4 Atletico Madrid 19 39-23 38 5 Athletic Bilbao 18 34-19 35 6 Real Sociedad 19 30-19 32 7 Real Betis 19 21-20 28 8 Getafe CF 19 24-25 26 9 Valencia CF 19 22-23 26 10 Las Palmas 18 15-15 25 11 Rayo Vallecano 19 18-24 23 12 Osasuna 18 21-29 19 13 Villarreal 19 27-38 19 14 Real Mallorca 19 17-23 18 15 Deportivo Alaves 19 15-25 17 16 Sevilla FC 18 23-25 16 17 Celta Vigo 19 20-29 16 18 Cadiz CF 19 14-26 15 19 Granada CF 19 22-40 11 20 UD Almeria 18 19-42 5