Hasil Coppa Italia: Juventus Lolos ke Perepat Final, Hantam Salernitana 6-1

TEMPO.CO, Jakarta - Juventus lolos ke babak perempat final Coppa Italia 2023/2024 setelah mengalahkan Salernitana dengan skor 6-1 dalam pertandingan Allianz Stadium, Turin, Jumat dinihari, 5 Januari 2024.

Salernitana sempat mengejutkan di awal laga. Mereka menjebol gawang Juventus saat laga baru berlangsung semenit, lewat gol Chukwubuikem Ikwuemensi.

Namun, Juventus yang tampil di kandang tak lantas tenggelam. Mereka bangkit dan berhasil meraih enam gol lewat pemain berbeda.

Gol-gol Juventus itu dicetak Fabio Mireti (menit 12), Andrea Cambiasso (35), Danile Rugani (54), bunuh diri Dylan Bronn (75), Kenan Yildiz (88), dan Timothy Weah (90+1).

Kedua tim relatih imbang dalam penguasaan bola. Namun, Juventus unggul jauh dalam hal agresivitas. Mereka melakukan 22 percobaan tembakan ke gawang lawan, yang 12 di antaranya terarah. Salernitana hanya melakukan 2 percobaan tembakan yang semuanya terarah.

Kemenangan ini mengantar Juventus untuk menghadapi Frosinone di babak perempat final. Sebelumnya Frosinone menyingkirkan Napoli 4-0.

Susunan Pemain

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Danilo, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling junior; Milik, Chiesa.

Salernitana (3-4-2-1): Fiorillo; Sambia, Bronn, Lovato, Daniliuc; Legowski, Maggiore; Tchaouna, Botheim, Stewart; Ikwuemesi.

Jadwal Berikutnya

Babak perempat final Coppa Italia 2023/2024 akan berlangsung mulai 9 Januari. Inilah jadwalnya:

9 Januari: Fiorentina vs Bologna

10 Januari: Lazio vs AS Roma

10 Januari: AC Milan vs Atalanta

11 Januari: Juventus vs Frosinone.

Adapun jadwal semifinal akan memaki format kandang dan tandang, dimulai 3 April 2024.

