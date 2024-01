Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-19: Barcelona Kalahkan Las Palmas 2-1, Sevilla Kalah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pada Kamis malam hingga Jumat dinihari WIB, 4-5 Januari 2024, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-19. Barcelona menang, sedangkan Sevilla kalah.

Barcelona hanya menang 2-1 saat berlaga di kandang Las Palmas, Estadio de Gran. Mereka kebobolan lebih dahulu oleh gol Munir El Haddadi (menit 12), lalu membalas lewat gol Ferran Torres (56).

Laga berlangsung dramatis di masa injury time. La Palmas kehilangan salah satu pemainnya, Daley Sinkgraven, yang mendapat kartu merah. Barcelona mendapat hadiah penalti yang berujung gol berkat eksuksi sempurna dair Ilkay Gundogan.

Barcelona meraih kemenangan keduanya secara beruntun. Tim asuhan Xavi Hernandez ini masih menempati posisi ketiga klasemen dengan mengemas nilai 41, tertinggal 7 angka dari Real Madrid dan Girona yang ada di atasnya.

Las Palmas gagal menang dalam tiga laga terakhirnya. Mereka kini ada di posisi kedelapan klasemen dengan nilai 25.

Dalam laga lain, Sevilla kalah 0-2 saat menjamu Athletic Bilbao. Mereka kebobolan oleh gol Mikel Vesga (30) dan Aitor Paredes (76).

Kekalahan ini menjadi yang kedua dialami Sevilla secara beruntun. Mereka menempati posisi ke-16 klasemen dengan nilai 16.

Bilbao meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Mereka menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 38, tertinggal 10 angka dari Real Madrid dan Girona yang ada di posisi dua besar.

Rekap Hasil Liga Spanyol Pekan Ke-19

Selasa, 3 Januari 2024

Granada CF vs Cadiz CF 2-0

Valencia vs Villarreal 3-1

Real Sociedad vs Alaves 1-1

Getafe vs Rayo Vallecano 0-2.

Rabu, 4 Januari 2024

Celta vs Vigo Betis 2-1

Real Madrid vs Mallorca 1-0

Girona vs Atletico Madrid 4-3.

Kamis, 4 Januari 2024

Osasuna vs Almeria 1-0.

Sevilla vs Athletic Bilbao 0-2

Las Palmas vs Barcelona 1-2.

Klasemen Liga Spanyol

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

No Tim Main Gol Poin 1 Real Madrid 19 40-11 48 2 Girona FC 19 46-24 48 3 Barcelona 19 37-22 41 4 Athletic Bilbao 19 36-19 38 5 Atletico Madrid 19 39-23 38 6 Real Sociedad 19 30-19 32 7 Real Betis 19 21-20 28 8 Getafe CF 19 24-25 26 9 Valencia CF 19 22-23 26 10 Las Palmas 19 16-17 25 11 Rayo Vallecano 19 18-24 23 12 Osasuna 19 22-29 22 13 Villarreal 19 27-38 19 14 Real Mallorca 19 17-23 18 15 Deportivo Alaves 19 15-25 17 16 Sevilla FC 19 23-27 16 17 Celta Vigo 19 20-29 16 18 Cadiz CF 19 14-26 15 19 Granada CF 19 22-40 11 20 UD Almeria 19 19-43 5