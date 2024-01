Jadwal Bola Malam Ini, Jumat, 5 Januari 2024: Liga Italia, Piala FA, juga Aksi Timnas Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Jumat, 5 Januari 2024, akan menampilkan banyak pertandingan menarik. Ada pertandingan Liga Italia, Piala FA, juga aksi timnas Indonesia dalam laga uji coba.

Liga Italia akan menampilkan laga Bologna vs Genoa. Ini merupakan partai pertama dari rangkaian laga pekan ke-19, yang juga akan menampilkan Inter vs Verona dan Empoli vs AC Milan di hari-hari berikutnya.

Malam ini juga ada Piala FA yang menampilkan laga babak ketiga. Salah satu pertandingannya adalah Tottenham vs Burnley.

Jadwal bola malam ini juga akan menampilkan aksi Timnas Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong ini akan melawan Libya untuk kedua kalinya dalam laga uji coba di Turki. Dalam pertemuan pertam, tim Garuda kalah 0-4.

Jadwal Bola

Jumat, 5 Januari 2024

Laga Uji Coba

18:00 Kirgyzstan vs Suriah

18:00 Qatar vs Yordania

19:30 Indonesia vs Libya

21:30 Iran vs Burkina Faso

23:00 Togo vs Aljazair.

Sabtu dinihari, 6 Januari 2024

Liga Italia

(Pekan ke-19)

02:45 Bologna vs Genoa.

Piala FA

(Babak ketiga)

02:15 Brentford vs Wolves

02:30 Fulham vs Rotherham

03:00 Tottenham vs Burnley.

