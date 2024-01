6 Fakta Piala Asia 2023: Jumlah Stadion, Negara Peserta, Total Hadiah, hingga Pembagian Grup

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Piala Asia 2023 di Qatar akan dimulai pada 12 Januari 2024. Qatar, negara Timur Tengah pertama dan satu-satunya yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, dipilih menjadi penyelenggara Piala Asia setelah China menarik diri karena pembatasan COVID-19.

Turnamen ini diundur oleh Konfederasi Sepak Bola Asia karena suhu musim panas yang tinggi. Selain itu, partisipasi Qatar dalam Golden Cup Concacaf 2023 menjadi pertimbangan.

1. Apa itu Piala Asia 2023?

Piala Asia 2023 merupakan edisi ke-18 kejuaraan kontinental empat tahunan tersebut. Qatar adalah tuan rumah sekaligus juara bertahan dari edisi terakhir tahun 2019 yang diadakan di Uni Emirate Arab.

2. Kapan?

Turnamen ini berlangsung di Qatar mulai 12 Januari-10 Februari. Upacara pembukaan yang diberi nama "The Lost Chapter of Kelileh and Demneh" akan berlangsung di Stadion Lusail menjelang pertandingan pembukaan antara tuan rumah Qatar dan Lebanon.

3. Stadion apa yang digunakan?

Sembilan stadion akan digunakan untuk menyelenggarakan 51 pertandingan. Delapan di antaranya digunakan untuk menggelar pertandingan Piala Dunia 2022, dan Stadion Abdullah bin Khalifa di Doha ditambahkan ke dalam daftar venue Piala Asia 2023.

Stadion Al Bayt (Al Khor) - 68.895 (kapasitas)

Stadion Lusail (Lusail) - 88.966

Stadion Ahmad bin Ali (Al Rayyan) - 45.032

Stadion Kota Pendidikan (Al Rayyan) - 44.667

Stadion Jassim bin Hamad (Al Rayyan) - 15.000

Stadion Internasional Khalifa (Al Rayyan) - 45.857

Stadion Abdullah bin Khalifa (Doha) - 10.000

Stadion Al Thumama (Doha) - 44.400

Stadion Al Janoub (Al Wakrah) - 44.325

4. Berapa banyak tim?

Edisi 2023 akan menampilkan 24 tim dari benua Asia. Tajikistan akan melakukan debut mereka di turnamen tersebut, sementara Hong Kong kembali setelah absen selama 56 tahun.

Tim yang ambil bagian adalah: Cina, Jepang, Suriah, Qatar, Korea Selatan, Australia, Iran, Arab Saudi, UEA, Irak, Oman, Vietnam, Libanon, Palestina, Uzbekistan, Thailand, India, Hongkong, Tajikistan, Kirgistan, Bahrain, Malaysia, Yordania, Indonesia

5. Berapa total hadiahnya?

Total kumpulan uang hadiah untuk turnamen ini adalah US$ 14,8 juta atau setara Rp 229,6 miliar. Sang juara akan menerima US$ 5 juta atau Rp 77,5 miliar dan runner-up mengantongi US$ 3 juta atau setara Rp 46,5 miliar. Semifinalis yang kalah masing-masing akan menerima US$ 1 juta atau setara Rp 15,5 miliar. Semua 24 tim yang berpartisipasi juga akan menerima US$ 200 ribu atau Rp 3,1 miliar.

6. Bagaimana pembagian grupnya?

Piala Asia 2023 menampilkan enam grup yang terdiri dari empat tim. Dua tim teratas di setiap grup lolos otomatis ke babak 16 besar bersama dengan empat tim peringkat ketiga terbaik.

Grup A – Qatar, Cina, Tajikistan, Lebanon

Grup B – Australia, Uzbekistan, Suriah, India

Grup C – Iran, UEA, Hong Kong, Palestina

Grup D – Jepang, Timnas Indonesia, Irak, Vietnam

Grup E – Korea Selatan, Malaysia, Yordania, Bahrain

Grup F – Arab Saudi, Thailand, Kyrgyzstan, Oman

