Hasil Bola 5-6 Januari 2023: Tottenham Lolos di Piala FA, Timnas Indonesia Kalah dalam Laga Uji Coba, Juga Ada Liga Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Jumat malam hingga Sabtu dinihari, 5-6 Januari 2023, menampilkan pertandingan Piala FA, Liga Italia, dan laga uji coba.

Dari ajang Piala FA, hadir tiga laga babak ketiga (64 besar). Tottenham Hotpsur berhasil lolos ke babak 16 besar. Mereka melaju setelah mengalahkan klub Premier Leagie lainnya, Burnley, dengan skor 1-0.

Spurs sempat dibuat kerepotan oleh pertahanan rapat Burnley. Mereka akhirnya menang berkat gol Pedro Porro pada menit ke-79.

Klub Premier League lain, Fulham, juga lolos. Mereka menyingkirkan Rotherham United, dari divisi Championship, dengan kemenangan 1-0.

Adapun Brentford dan Wolves harus menjalani laga ulang (replay) setelah bermain 1-1. Hal sama terjadi dengan Crystal Palace vs Everton, sehari sebelumnya, yang berakhir 0-0.

Dari Liga Italia, pertandingan Bologna vs Genoa berakhir 1-1. Genoa unggul lebih dahulu lewat gol Albert Gudmundsson dan Bologna membalas lewat gol Lorenzo de Silvestri.

Hasil ini membuat Bologna gagal menang dalam dua laga terakhirnya. Mereka menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 32 dari 19 laga, unggul 11 poin Genoa di posisi ke-12.

Sementara itu dari ajang uji coba, Timnas Indonesia kembali kalah dari Libya di Turki. Mereka takluk 1-2 dan gagal membalas kekalahan 0-4 dalam pertemuan sebelumnya.

Iran, yang akan menjadi lawan Indonesia berikutnya, menang 2-1 atas Burkina Faso.

Hasil Bola Selengkapnya

Piala FA

(Babak ketiga)

Brentford vs Wolves 1-1

Fulham vs Rotherham 1-0

Tottenham vs Burnley 1-0.

Laga Uji Coba

Indonesia vs Libya 1-2

Kirgyzstan vs Suriah 1-1

Qatar vs Yordania 1-2

Iran vs Burkina Faso 2-1

Togo vs Aljazair 0-3.

Liga Italia

(Pekan ke-19)

Bologna vs Genoa 1-1.

