Jadwal Bola Malam Ini, Sabtu 6 Januari 2024: Inter di Liga Italia, Chelsea di Piala FA, Real Madrid di Copa del Rey

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Sabtu, 6 Januari 2024, akan menampilkan banyak pertandingan menarik. Ada Liga Italia, Piala FA, dan Coppa del Rey.

Liga Italia akan menampilkan laga pekan ke-19. Tim penghuni puncak klasemen, Inter Milan, malam ini akan beraksi melawan Verona. Bila menang, mereka akan menjadi juara paruh musim.

Inter kini mengemas nilai 45 dari 18 laga. Mereka unggul dua angka dari Juventus. Bila Inter kalah malam ini, Juve yang akan melawan Salernitana pada Minggu malam, berpeluang merebut gelar juara paruh musim tersebut.

Selain jadwal Liga Italia, malam ini juga ada rangkaian laga Piala FA babak ketiga (64 besar). Beberapa laga yang akan tersaji antara lain Sunderland vs Newcastle, Chelsea vs Preston, dan Middlesbrough vs Aston Villa. Tim-tim itu akan berjuang menyusul Tottenham Hotspur yang sudah lolos ke babak 32 besar berkat kemenangan 1-0 atas Burnley.

Sementara itu, dari ajang Coppa del Rey di Spanyol akan berlangsung rangkaian laga babak 32 besar. Malam ini antara lain ada pertandingan Lugo vs Atletico Madrid dan Arandina vs Real Madrid.

Jadwal Bola Selengkapnya

Sabtu, 6 Januari 2024

Liga Italia

(Pekan ke-19, Bein Sports)

18:30 Inter vs Verona

21:00 Frosinone vs Monza.

Piala FA

(Babak ketiga, Bein Sports)

19:30 AFC Wimbledon vs Ipswich

19:30 Coventry vs Oxford United

19:30 Maidstone vs Stevenage

19:30 Millwall vs Leicester

19:45 Sunderland vs Newcastle

22:00 Blackburn vs Cambridge United

22:00 Gillingham vs Sheffield United

22:00 Hull vs Birmingham

22:00 Newport vs Eastleigh

22:00 Norwich vs Bristol Rovers

22:00 Plymouth vs Sutton

22:00 QPR vs Bournemouth

22:00 Southampton vs Walsall

22:00 Stoke vs Brighton

22:00 Watford Chesterfield.

Copa del Rey

(Babak 32 besar)

22:00 Lugo vs Atletico Madrid

23:00 Espanyol vs Getafe.

Laga Uji Coba

20:00 Korea Selatan vs Irak

21:00 Bahrain vs Australia

22:15 Uni Emirat Arab vs Oman

23:00 Kongo vs Angola.

Minggu dinihari, 7 Januari 2024

Piala FA

(Babak ketiga, Bein Sports)

00:30 Chelsea vs Preston

00:30 Middlesbrough vs Aston Villa

00:30 Sheffield Wed vs Cardiff

00:30 Swansea vs Morecambe.

Liga Italia

(Pekan ke-19, Bein Sports)

00:00 Lecce vs Cagliari

02:45 Sassuolo vs Fiorentina.

Copa del Rey

(Babak 32 besar)

00:00 Elche vs Girona

01:00 Huesca vs Rayo Vallecano

02:00 Alaves vs Betis

03:30 Arandina vs Real Madrid.

