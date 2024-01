Hasil Copa del Rey: Real Madrid dan Atletico Madrid Lolos ke Babak 16 Besar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Minggu, 7 Januari 2024, antara lain menampilkan rangkaian pertandingan Copa del Rey atau Piala Raja Spanyol. Real Madrid dan Atletico Madrid lolos ke babak 16 besar.

Real Madrid lolos setelah mengalahkan tim kasta keempat Liga Spanyol, Arandina. Mereka menang dengan skor 3-1 dalam pertandingan di El Montecillo.

Madrid, yang merupakan juara bertahan, menjalani tampilan perdananya di Copa del Rey musim ini. Mereka tampil mendominasi dan meraih gol lewat lewat Joselu (menit 54), Brahim Diaz (55), dan Rodrygo (90+1). Gol Arandina tercipta lewat gol bunuh diri Nacho (90+3).

Dalam pertandingan lain, Atletico Madrid menang 3-1 di markas tim divisi tiga, Lugo. Memphis Depay memborong dua gol (66 dan 74) buat Atletico, yang dilengkapi gol Angle Correa (2). Gol Lugo dicetak Leandro Antonetti (39).

Tim lain yang juga berhasil lolos adalah Girona. Mereka menyingkirkan tim divisi dua, Elche, dengan skor 2-1. Getafe, Alaves, dan Rayo Vallecano juga melaju.

Malam ini masih akan hadir rangkaian jadwal Cop del Rey babak 32 besar. Salah satunya adalah aksi Barcelona melawan klub divisi empat, Barbastro.

Hasil Copa del Rey

(Babak 32 besar)

Lugo vs Atletico Madrid 1-3

Espanyol vs Getafe 0-1

Elche vs Girona 0-2

Huesca vs Rayo Vallecano 0-2

Alaves vs Betis 1-0

Arandina vs Real Madrid 1-3.

