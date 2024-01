Rekap Hasil Piala FA: Chelsea, Newcastle, dan Aston Villa Lolos ke Babak 32 Besar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala FA 2023-2024 pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 6-7 Januari 2024, menampilkan rangkaian laga babak ketiga (62 besar). Chelsea, Newcastle, dan Aston Villa lolos.

Chelsea melaju setelah menang telak 4-0 saat menjamu Preston North End (divis idua) di Stamford Bridge.

Empat gol The Blues masing-masing dicetak oleh Armando Broja, Thiago Silva, Raheem Sterling dan Enzo Fernandez.

Newcastle juga melaju setelah menang 3-0 di markas Sunderland. Gol The Magpies tercipta dari bunuh diri Danile Ballard dan dua lainnya diboorng Alexander Isak.

Sementara itu, Aston Villa lolos setelah menang 1-0 di kandang Middlesbrough. Kemenangan itu dipastikan oleh gol Stuart Cash.

Tim-tim lain yang juga lolos ke babak 32 besar antara lain Sheffield United, Bournemouth, Leicester City, dan Ipswich Town.

Malam ini akan hadir rangkaian pertandingan babak ketiga lainnya, termasuk Manchester City vs Huddersfield dan Arsenal Liverpool.

Hasil Piala FA

(Babak ketiga)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sabtu, 6 Januari 2024

AFC Wimbledon vs Ipswich 1-3

Coventry vs Oxford United 6-2

Maidstone vs Stevenage 2-1

Millwall vs Leicester 2-3

Sunderland vs Newcastle 0-3

Blackburn vs Cambridge United 5-2

Gillingham vs Sheffield United 0-4

Hull vs Birmingham 1-1

Newport vs Eastleigh 1-1

Norwich vs Bristol Rovers 1-1

Plymouth vs Sutton 3-1

QPR vs Bournemouth 2-3

Southampton vs Walsall 4-0

Stoke vs Brighton 2-4

Watford Chesterfield 2-1.

Minggu dinihari, 7 Januari 2024

Chelsea vs Preston 4-0

Middlesbrough vs Aston Villa 0-1

Sheffield Wed vs Cardiff 4-0

Swansea vs Morecambe 2-0.