Jadwal Bola Malam Ini, Senin 15 Januari 2024: Timnas Indonesia di Piala Asia, Juga Ada Liga Italia dan Piala Afrika

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Senin, 15 Januari 2024, akan menampilkan aksi Timnas Indonesia di Piala Asia, juga ada Liga Italia dan Piala Afrika.

Liga Italia malam ini akan diisi satu laga pekan ke-20 yakni Atalanta vs Frosinone. Saat ini Atalanta menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 30, unggul 11 poin dari lawannya yang ada di posisi ke-15.

Dari ajang Piala Asia 2023, akan hadir aksi Timnas Indonesia melawan Irak. Kedua tim akan berhdapan di Qatar. Ini akan menjadi pertandingan pertama Indonesia di ajang ini. Tim asuhan Shin Tae-yong ini menargetkan bisa lolos ke babak 16 besar.

Selain laga Indonesia vs Irak, juga akan hadir pertandingan Korea Selatan vs Bahrain dan Malaysia vs Yordania.

Sementara itu, dari ajang Piala Afrika, tiga pertandingan akan berlangsung. Senegal akan melawan Gambia, Kamerun akan menghadapi Guinea, sedangkan Aljazair akan ditantang Angola.

Jadwal Bola

Senin, 15 Januari 2024

Piala Asia

(Live iNews)

18:30 Korea Selatan vs Bahrain

21:30 Indonesia vs Irak (RCTI).

Piala Afrika

21:00 Senegal vs Gambia.

Selasa dinihari, 16 Januari 2024

Piala Asia

(Live iNews)

00:30 Malaysia vs Yordania.

Piala Afrika

00:00 Kamerun vs Guinea

03:00 Aljazair vs Angola.

Liga Italia

(Pekan ke-20, live Bein Sport/Vidio)

02:45 Atalanta vs Frosinone.