Lionel Messi dan Luis Suarez Masuk Skuad Inter Miami untuk Laga Persahabatan di El Salvador

TEMPO.CO, Jakarta - Inter Miami akan membawa 20 pemain dalam perjalanan ke El Salvador untuk menghadapi La Selecta di Cuscatlan pada Jumat malam waktu setempat, 19 Januari 2024. La Selecta adalah tim yang dilatih oleh ahli taktik Spanyol, David Doniga. Di tengah spekulasi dan ketidakpastian di Amerika Tengah mengenai kemungkinan kunjungan Lionel Messi dan bintang Inter Miami ke El Salvador, klub Fort Lauderdale itu telah mengungkapkan daftar pemainnya.

Daftar 20 pemain tersebut akan dipimpin oleh kapten Argentina Lionel Messi, dengan pemain seperti Luis Suarez, Jordi Alba, dan Sergio Busquets juga melakukan perjalanan ke El Salvador. Jika diturunkan oleh pelatih gerardo Martino, Suarez akan melakukan debutnya bersama klub milik David Beckham itu.

Dengan dikonfirmasinya kehadiran Messi, Estadio Cuscatlan diperkirakan akan penuh sesak untuk menyambut sang juara dunia, yang ingin mendapatkan waktu bermain pada 2024.

Next stop: El Salvador

Our official roster for the first match of our 2024 preseason has been announced! Find out who from the squad is heading on the road as we face the El Salvador national team at the Estadio Cuscatlán in San Salvador on Friday, Jan. 19 at 8PM ET. Roster:… pic.twitter.com/9bqFOuQiJh