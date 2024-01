Jadwal Bola Malam Ini Jumat 19 Januari 2024: Timnas Indonesia Hadapi Vietnam, Juga Ada Laga Piala Afrika, Liga Spanyol, Piala Super Italia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Jumat, 19 Januari 2024, akan menampilkan rangkaian pertandingan Piala Asia, Piala Afrika, Liga Spanyol, dan Piala Super Italia.

Dari ajang Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar akan hadir pertandingan timnas Indonesia melawan Vietnam. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan agar bisa tetap bersaing di grup B. Dalam pertandingan pertama, Vietnam ditekuk Jepang 2-4, sedangkan Indonesia takluk 1-3 dari Irak.

Laga hidup mati bagi kedua tim ini akan berlangsung mulai 21.30 WIB, dengan disiarkan oleh RCTI. Tim yang kalah dalam pertandingan ini kemungkinan besar akan tersingkir.

Selain dari Piala Asia, malam ini juga akan hadir rangkaian pertandingan Piala Afrika yang berlangsung di Pantai Gading. Pertandingan yang akan hadir adalah Cape Verde vs Mozambik, Senegal vs Kamerun, dan Guinea vs Gambia.

Dari Liga Spanyol akan dimulai jadwal pekan ke 21. Alaves akan berhadapan dengan Cadiz CF. Real Madrid yang yang kini memuncaki klasemen baru akan bermain pada Minggu malam, 21 Januari 2024, melawan Almeria. Barcelona juga berlaga di malam sama, di kandang Real Betis. Girona akan menghadapi Sevilla.

Jadwal bola malam ini juga akan diisi semifinal Piala Super Italia. Inter Milan dan Lazio akan berebut tiket final. Pemenang laga ini sudah dinantikan Napoli, yang lolos dengan menyingkirkan Fiorentina.

Jadwal Bola

Jumat, 19 Januari 2023

Piala Asia

18:30 Irak vs Jepang

21:30 Vietnam vs Indonesia.

Piala Afrika

21:00 Cape Verde vs Mozambik

Sabtu dinihari, 20 Januari 2024

Piala Asia

00:30 Hong Kong vs Iran.

Liga Spanyol

03:00 Alaves vs Cadiz CF.

Piala Afrika

00:00 Senegal vs Kamerun

03:00 Guinea vs Gambia.

Piala Super Italia

(semifinal)

02:00 Inter Milan vs Lazio.

