Jadwal Bola Malam Ini, Sabtu 20 Januari 2024: Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Piala Asia, Piala Afrika

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Sabtu, 20 Januari 2024, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Piala Asia, dan piala Afrika.

Liga Inggris akan kembali menghadirkan pertandingan pekan ke-21. Malam ini ada dua laga yang akan berlangsung, yakni Arsenal vs Crystal Palace dan Brentford vs Nottingham.

Jadwal Liga Italia akan diisi dua laga pekan ke-21: AS Roma vs Verona dan Udinese vs AC Milan. Liga Spanyol antara lain akan diwarnai pertandingan Villarreal vs Mallorca dan Valencia vs Ath Bilbao. Adapun laga FC Koln vs Dortmund akan menjadi anadalan jadwal Liga Jerman malam ini.

Sementara itu, malam ini juga ada jadwal Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar. Malaysia akan tampil malam ini, melawan Bahrain. Sedangkan Korea Selatan akan menghadapi Yordania.

Dari ajang Piala Afrika di Pantai Gading, ada tiga laga babak penyisihan grup yang malam ini akan berlangsung, yakni Aljazair vs Burkina Faso, Mauritania vs Angola, dan Tunisia vs Mali.

Jadwal Bola Selengkapnya

Sabtu, 20 Januari 2024

Liga Inggris

(Pekan ke-21, live Vidio)

19:30 Arsenal vs Crystal Palace.

Liga Spanyol

(Pekan ke-21, Bein Sport/Vidio)

20:00 Rayo Vallecano vs Las Palmas

22:15 Villarreal vs Mallorca.

Liga Jerman

(Pekan ke-18, live Mola TV)

21:30 Bochum vs Stuttgart

21:30 Darmstadt vs Eintracht Frankfurt

21:30 FC Koln vs Dortmund

21:30 Freiburg vs Hoffenheim

21:30 Heidenheim vs Wolfsburg.

Piala Asia

(Live iNews)

18:30 Yordania vs Korea Selatan

21:30 Bahrain vs Malaysia.

Piala Afrika

21:00 Aljazair vs Burkina Faso

Minggu dinihari, 21 Januari 2024

Liga Inggris

(Pekan ke-21, live Vidio)

00:30 Brentford vs Nottingham.

Liga Italia

(Pekan ke-21, live Bein Sport/Vidio)

00:00 AS Roma vs Verona

02:45 Udinese vs AC Milan.

Liga Spanyol

(Pekan ke-21, Bein Sport/Vidio)

00:30 Valencia vs Ath Bilbao

03:00 Celta Vigo vs Real Sociedad.

Liga Jerman

(Pekan ke-18, live Mola TV)

00:30 RB Leipzig vs Bayer Leverkusen.

Piala Afrika

00:00 Mauritania vs Angola

03:00 Tunisia vs Mali.

