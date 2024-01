Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-21, Rekap Hasil, dan Top Skor: Girona Merajai, Dibayangi Real Madrid dan Barcelona

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Girona masih mampu menguasai puncak klasemen Liga Spanyol setelah melewati pekan ke-21. Real Madrid tetap membayangi, sedangkan Barcelona sedikit tertinggal.

Girona meraih kemenangan meyakinkan pada pekan ini. Mereka mengalahkan Sevilla dengan skor telak 5-1 di Estadi Montilivi.

Sempat kebobolan oleh gol Isaac Romero, lantas mengamuk dan meraih lima gol. Artem Dovbyk memborong tiga gol, sedangkan Viktor Tsygankov dan Cristhian Stuani sama-sama menyumbang satu gol

Kemenangan ini memastikan Girona tetap menguasai posisi puncak klasemen. Mereka mengemas 52 poin dari 21 laga. Mereka unggul satu poin dari Real Madrid yang baru bermain 20 kali.

Real Madrid sempat beberapa jam merebut posisi puncak itu setelah menang 3-2 atas Almeria di Santiago Bernabeu.

Gol-gol Madrid dicetak Jude Bellingham, Vinicius Jr, dan Dani Carvajal. Sedangkan gol Almeria diceploskan Largie Ramazani dan Edgar Gonzalez.

Dalam pertandingan lain, Barcelona mengalahkan Real Betis dengan skor 4-2 di Estadio Benito Villamarin. Ferran Torres memborong tiga gol buat Barca, yang dilengkapi gol Joao Felix. Sedangkan gol Betis diborong Isco.

Barca kini masih tertinggal dalam persaiangan perebutan gelar juara. Mereka menghuni peringkat tiga klasemen dengan perolehan poin 44, di bawah Girona (52) dan Real Madrid (51). Adapun Real Betis menempati peringkat sembilan dengan poin 31.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-21, Bein Sport/Vidio)

Sabtu, 20 Januari 2024

Alaves vs Cadiz CF 1-0

Rayo Vallecano vs Las Palmas 0-2

Villarreal vs Mallorca 1-1

Valencia vs Ath Bilbao 1-0

Celta Vigo vs Real Sociedad 0-1.

Minggu, 21 Januari 2024

Osasuna vs Getafe 3-2

Real Madrid vs Almeria 3-2

Betis vs Barcelona 2-4

Girona vs Sevilla 5-1.

Selasa, 23 Januari 2024

03:00 Granada vs Atletico Madrid.

Klasemen Liga Spanyol

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

No Tim Main Gol Poin 1 Girona FC 21 51-25 52 2 Real Madrid 20 43-13 51 3 Barcelona 20 40-24 44 4 Athletic Bilbao 21 38-21 41 5 Atletico Madrid 19 39-23 38 6 Real Sociedad 21 32-21 35 7 Valencia CF 21 27-24 32 8 Real Betis 21 24-24 31 9 Las Palmas 21 21-17 31 10 Getafe CF 20 26-28 26 11 Osasuna 20 25-31 25 12 Rayo Vallecano 20 18-26 23 13 Alaves 21 19-27 23 14 Real Mallorca 21 19-25 20 15 Villarreal 21 28-42 20 16 Celta Vigo 21 21-31 17 17 Sevilla FC 21 26-35 16 18 Cadiz CF 21 15-31 15 19 Granada CF 20 22-41 11 20 UD Almeria 21 21-46 6